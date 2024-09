Lutsharel Geertruida debuteert met gelijkspel; Myron Boadu maakt eerste Bundesliga-goal

Myron Boadu heeft zijn eerste doelpunt namens VfL Bochum te pakken. Tegen SC Freiburg (2-1 nederlaag) opende hij vlak voor rust de score. Tegelijkertijd wist Lutsharel Geertruida bij zijn debuut voor RB Leipzig niet te winnen van FC Union Berlin: 0-0.

SC Freiburg – VfL Bochum 2-1

Boadu wordt dit seizoen door Bochum gehuurd van AS Monaco en stond zaterdag voor het eerst in de basis. Vlak voor rust tikte hij van dichtbij een lage voorzet binnen: 0-1. Het betekende zijn eerste doelpunt ooit in de Bundesliga, en de eerste goal voor Bochum van dit seizoen.

Toch hield Bochum geen punten over aan dit duel. Door twee goals van Chukwubuike Adamu na ongeveer een uur spelen won Freiburg alsnog: 2-1. Daardoor is Bochum hekkensluiter, met nul punten.

RB Leipzig – Union Berlin 0-0

Geertruida maakte thuis tegen Union Berlin zijn debuut voor Leipzig. Hij stond in de basis, als rechtercentrale verdediger. Vlak voor tijd zou de voormalig Feyenoorder vervangen worden door El Chadaille Bitshiabu.

Leipzig domineerde de wedstrijd en kreeg de grootste kans op de zege een kwartier voor tijd, toen de bal op de stip ging na een overtreding van Kevin Vogt. De strafschop van voormalig Vitessenaar Loïs Openda werd echter gekeerd door doelman Frederik Rønnow. Daardoor leed Leipzig het eerste puntenverlies van dit seizoen.