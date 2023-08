Lukkien is onverbiddelijk en zet twee spelers per direct uit selectie Groningen

Dinsdag, 29 augustus 2023 om 17:31 • Noel Korteweg • Laatste update: 18:14

Dick Lukkien heeft Tomas Suslov en Liam van Gelderen per direct uit de selectie van FC Groningen gezet. Het tweetal moet voorlopig gaan meetrainen met FC Groningen Onder 21. Suslov werd eerder deze zomer ook al weggestuurd bij de Trots van het Noorden.

De reden van de verbanning is ‘ongehoorzaamheid’, aldus Lukkien in gesprek met RTV Noord. “Ik heb eerder ook al gezegd dat ik volgens bepaalde afspraken werk. Die afspraken hebben zowel Suslov als Van Gelderen geschonden. Over de inhoud wil ik verder niets kwijt, maar afspraken moeten worden nagekomen. Niks meer en niks minder. We zijn met iets bezig als team en je moet elkaar kunnen vertrouwen.”

Het is de tweede keer dat Lukkien een speler wegstuurt, daar Suslov dus ook in de voorbereiding al voor een tijdje werd ‘verbannen’. Toen gaf de trainer aan dat laatstgenoemde ‘een aantal regeltjes’ had overtreden. “We hebben een aantal afspraken gemaakt waaraan hij zich niet heeft gehouden. Daar heb ik hem op aangesproken. En ik heb hem gezegd dat het op dit moment niet goed genoeg is om in het kamp te blijven en heb hem dus terug naar Groningen gestuurd", aldus Lukkien in juli.

De 22-jarige Van Gelderen werd in de zomer van vorig jaar overgenomen van Ajax. De rechtsback kwam in zijn eerste seizoen namens de noorderlingen tot achttien optredens. Van Gelderen begon dit seizoen in de eerste twee competitiewedstrijden tegen Jong Ajax (4-1 winst) en Jong FC Utrecht (1-0 verlies) in de basis. Afgelopen weekend zat hij negentig minuten op de bank tegen Willem II (0-0). Datzelfde geldt voor Suslov.