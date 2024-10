Luka Modric schrijft historie en staat met prachtige pass aan de basis van zege Real Madrid

Real Madrid heeft de uitwedstrijd tegen Celta de Vigo in winst omgezet. De hoofdstedelingen speelden niet altijd even goed, maar wonnen wel dankzij treffers van Kylian Mbappé en Vinícius Júnior: 1-2. De schitterende assist bij de tweede treffer kwam op naam van Luka Modric, die na zijn invalbeurt in Vigo de oudste speler ooit van Real Madrid is (39 jaar, 40 dagen). Dankzij de zege komt Real Madrid in punten gelijk (24) met koploper FC Barcelona, dat dit weekend nog in actie moet komen en dus een wedstrijd minder gespeeld heeft.

Bij Celta de Vigo moest voormalig Eredivisie-smaakmaker Tasos Douvikas genoegen nemen met een plek op de bank, ondanks de afwezigheid van Iago Aspas, die net als Ilaix Moriba geschorst was. Borja Iglesias stond wél in de basis. Real Madrid trad aan in een 4-4-2-formatie, waarin Mbappé en Vinícius Júnior de twee diepste spelers waren. Jude Bellingham en Fede Valverde stonden aan de zijkanten op het middenveld.

Niet Real Madrid, maar Celta de Vigo had in de beginfase op voorsprong moeten komen. Williot Swedberg werd bereikt in de diepte en kreeg oog in oog met Thibaut Courtois een gigantische mogelijkheid. De Belg pareerde de inzet van de Zweed met het puntje van zijn schoen en voorkwam zo een vroege achterstand voor de Koninklijke.

Na zo'n twintig minuten spelen kreeg Mbappé te veel tijd en ruimte rond de zestien van de zestien. De Fransman besloot uit te halen en dat bleek een prima idee, want Vicente Guaita was volstrekt kansloos op de inzet die in de bovenhoek belandde: 0-1. Aan de andere kant zag Iglesias een treffer worden afgekeurd wegens buitenspel.

Celta speelde een prima wedstrijd, maar het ontbrak de Galiciërs aan de laatste beslissende pass of het geluk in de afwerking. Aan de overkant had Celta wel het geluk dat een schot van Vinícius net over de lat vloog. Bellingham was overigens niet blij met de poging van de Braziliaan en had graag de bal ontvangen.

Celta beloonde zichzelf vlak na rust voor het prima veldspel dat het op de mat legde. Óscar Mingueza kreeg de tijd om aan de rechterkant van het veld met een voorzet te komen en bereikte in het centrum Swedberg, die geen enkele Real-verdediger in zijn buurt zag staan en zijn tweede grote kans van de wedstrijd wél afmaakte met een bekeken schot in de verre hoek: 1-1.

De voorsprong leek nog geen twee minuten stand te houden, toen Mbappé vertrokken was en breed legde op Vinícius. De Braziliaan legde af, maar zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. Bellingham, die man van de pass op Mbappé, wachtte te lang en op het moment dat hij de bal van zijn voet liet vertrekken, was het net te laat.

Lang hoefden de meegereisde fans niet te treuren. Invaller Modric had een schitterende pass in huis op Vinícius, die plots oog in oog kwam te staan met Guaita en de ervaren goalie verschalkte met een laag schot: 1-2. Modric bekroonde zo zijn toch al historische invalbeurt, waarmee hij Ferenc Puskás definitief passeerde. De legendarische Hongaar had het record sinds 1966 in handen. Puskás speelde zijn laatste wedstrijd voor Real Madrid toen hij 39 jaar en 37 dagen oud was.

De 1-2 was amper verwerkt op het scorebord toen Jonathan Bamba plots een enorme kans op de gelijkmaker kreeg. De Ivoriaan stuitte echter op Courtois, die even later niets kon doen aan de poeier van Mingueza. Het voormalig jeugdproduct van FC Barcelona schoot echter millimeters over. Celta bleef drukken, maar een punt zat er uiteindelijk niet in voor de nummer tien van LaLiga.