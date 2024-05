Luka Modric neemt opnieuw record over van Real Madrid-legende Ferenc Puskás

Een bijzondere mijlpaal voor Luka Modric. De Kroatische middenvelder kwam zaterdag in actie voor Real Madrid tegen Cádiz CF en daarmee werd hij de oudste speler van los Blancos in LaLiga ooit.

Modric schreef midweeks al historie door de oudste speler van Real Madrid in Europees verband te worden. De Kroaat nam het record over van clubicoon Ferenc Puskás, die zijn laatste Europese wedstrijd voor de Koninklijke afwerkte toen hij 38 jaar and 229 dagen oud was.

Modric mocht in de halve finale van de Champions League een kwartier voor tijd invallen en daarmee brak hij automatisch het record van Puskás in Europa. Modric was dinsdag 38 jaar en 234 dagen oud.

Vier dagen later was Modric logischerwijs 38 jaar en 238 dagen oud en daarmee werd hij ook de recordhouder van Real in LaLiga. Hij nam het record over van Puskás, die zijn laatste competitiewedstrijd voor Real afwerkte toen hij 38 jaar and 233 dagen oud was.

De kans is groot dat Modric het Real-record in LaLiga en in Europees verband nog verder gaat aanscherpen. De Madrilenen, die zaterdag voor de 36ste keer landskampioen werden, spelen hun laatste competitiewedstrijd van het seizoen op 26 mei, uit tegen Real Betis.

In Europees verband zijn de uitbreidingsmogelijkheden voor Modric iets onzekerder. Na het 2-2 gelijkspel tegen Bayern in de heenwedstrijd is er nog van alles mogelijk in de return, die woensdag gespeeld wordt. Als Real de finale haalt, komt het op 1 juni in actie op Wembley.

Het is nog onbekend of Modric ook komend seizoen actief is in Santiago Bernabéu. De stilist heeft een aflopend contract en na maanden van onzekerheid is er nog geen duidelijkheid over een eventueel verlengd verblijf.

Oudste Real Madrid-speler ooit?

Om de oudste speler in de clubhistorie van Real Madrid te worden, zal Modric wel moeten blijven. Dat record heeft Puskás namelijk nog wel op zijn naam staan. De geboren Hongaar, die met zijn club onder meer driemaal de Europacup I won, speelde toen hij 39 jaar en 36 dagen oud was nog een Copa del Rey-wedstrijd voor Real Madrid.