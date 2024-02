Luis Suárez doet aankondiging over einde carrière: ‘Dit wordt mijn laatste club’

Inter Miami is de laatste professionele voetbalclub waar Luis Suárez voor zal spelen. Dat bevestigde de 37-jarige spits tegenover een Uruguyaanse radiozender. Suárez kwam deze winter over van het Braziliaanse Grêmio, en tekende een contract tot het einde van dit kalenderjaar in de Verenigde Staten.

“Inter Miami wordt de laatste club in mijn carrière”, aldus Suárez op DelSol, een radiostation in zijn geboorteland. “Ik heb nog geen datum in gedachten, maar dit is de laatste stap in mijn carrière. Mijn familie is al een tijdje op de hoogte van het besluit.”

"Ik ben klaar om voor mijn laatste club te vlammen", gaat hij verder. "Ik voel me nu nog fit, maar het wordt wel steeds zwaarder. En ik wil ook na mijn loopbaan nog een mooi leven hebben."

Luis Suárez decidió retirarse acá en el Inter de Miami.https://t.co/4gZMgFDe0X pic.twitter.com/BCeCBdLEdL — ?? LaMesaDeLosGalanes (@LaMesa995) February 15, 2024

Suárez verruilde Grêmio deze winter na een jaar dus voor Inter Miami. Bij laatstgenoemde club werd hij herenigd met zijn goede vriend Lionel Messi. Ook voormalig ploeggenoten van FC Barcelona Sergio Busquets en Jordi Alba spelen bij de Amerikaanse club.

In de voorbije weken speelde Suárez verschillende oefenwedstrijden met zijn club, als voorbereiding op het nieuwe seizoen. In de met 4-3 verloren wedstrijd tegen Al-Hilal wist hij voor het eerst te scoren.

Komende donderdag begint voor Inter Miami het nieuwe MLS-seizoen. De club ontvangt dat Real Salt Lake. De maandag daarna gaat Inter Miami op bezoek bij Los Angeles Galaxy.

Inter Miami is de negende club in de professionele carrière van Suárez, die eerder voor onder meer FC Groningen, Ajax, Liverpool en Barcelona speelde. Mogelijk stopt hij dus aan het einde van dit kalenderjaar, als zijn contract afloopt, maar zijn verbintenis zou ook nog verlengd kunnen worden. Een transfer gaat hij dus in ieder geval niet meer maken.

