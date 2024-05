Lucas Vázquez reageert met 2 emoji's op ontbreken in voorselectie Spanje

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Lucas Vázquez, die met twee veelzeggende emoji’s heeft gereageerd op de EK-voorselectie van Spanje.

Maandagochtend maakte bondscoach Luis de la Fuente de voorselectie van Spanje voor het EK bekend. Opvallende afwezigen daarin waren Pedro Porro (Tottenham Hotspur), Pau Torres (Aston Villa) en Marco Asensio (Paris Saint-Germain).

Ook Lucas Vázquez had vermoedelijk op een plekje in de selectie gehoopt. Joselu, Nacho Fernández en Daniel Carvajal, teamgenoten bij Real Madrid, zaten er wel bij, maar de 32-jarige rechtervleugelspeler ontbrak.

Dat zat hem niet lekker. Vázquez reageerde niet lang na de bekendmaking met twee lachemoji’s, om zo vermoedelijk zijn ongenoegen te uiten.

Later op de dag werd Vázquez door de Spaanse media geïnterviewd. Daarin stelde hij dat zijn reactie niks te maken had met het feit dat hij niet was opgenomen in de selectie. De tweet heeft hij inmiddels wel verwijderd.

Vázquez beleeft persoonlijk geen hoogstaand seizoen. Hij moet het onder trainer Carlo Ancelotti vooral hebben van invalbeurten, maar kwam daarmee in totaal toch tot 37 optredens dit seizoen, verdeeld over alle competities. Op 1 juni staat hij met Real Madrid in de finale van de Champions League tegenover Borussia Dortmund.

? Lucas Vázquez no ha sido incluido en la lista de 29 de Luis de la Fuente para la Eurocopa ?? Su primera reacción en X: pic.twitter.com/JsfwTASMJb — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) May 27, 2024

