L’Équipe: Mbappé start niet tegen Nederland en krijgt zeer verrassende vervanger

Kylian Mbappé staat niet in de basis bij Frankrijk voor het duel met Oranje, zo verzekert L’Équipe enkele uren voor de aftrap. De spits heeft waarschijnlijk te veel last van zijn gebroken neus om vanaf de eerste speelminuut in actie te komen.

Volgens de berichtgeving uit Frankrijk wordt Adrien Rabiot nu verrassenderwijs doorgeschoven naar de linksbuitenpositie, waardoor Marcus Thuram de rol als spits op zich neemt. Mogelijk is ook Olivier Giroud niet fit genoeg om te starten. Aurélien Tchouaméni geeft invulling aan de plek op het middenveld die Rabiot achterlaat.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Het is vooralsnog onduidelijk of Mbappé helemaal niet in actie zal komen of dat hij nog wel minuten gaat maken. Daags voor de ontmoeting met het Nederlands elftal probeerde Mbappé te trainen met een masker, maar uit de beelden bleek duidelijk dat hij veel worstelde met de gezichtsbeschermer.

Theo Hernández, William Saliba en Dayot Upamecano moesten de groepstraining op woensdag laten schieten, maar zij zijn op tijd hersteld en staan in de basis.

Het trio vormt de verdediging met Jules Koundé en doelman Mike Maignan. Op het middenveld is Antoine Griezmann de meest vooruitgeschoven middenvelder, voor controleurs N'Golo Kanté en Tchouaméni.

Gelegenheidsspits Thuram wordt voorin naast Rabiot ook ondersteund door Ousmane Dembélé. Het is zeer opvallend dat Rabiot op papier ingezet wordt als linksbuiten, aangezien hij bij Juventus meestal gebruikt wordt als centrale of zelfs defensieve middenvelder.

Voor Thuram is de rol als spits niet nieuw, want ook bij Inter is hij geregeld de voorste man. Door de aanwezigheid van Mbappé speelde hij bij Frankrijk de afgelopen wedstrijden als linksbuiten.

Vermoedelijke opstelling Frankrijk: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, T. Hernández; Kanté, Griezmann, Tchouaméni; Dembélé, Thuram, Rabiot.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties