'Louis van Gaal tekent zeer verrassend bij Indonesische voetbalbond'

Louis van Gaal staat op het punt om een contract te tekenen bij de Indonesische voetbalbond, zo meldt Marca verrassend. Van Gaal zou Patrick Kluivert, die juist op het punt staat om benoemd te worden als bondscoach van Indonesië, gaan ondersteunen vanuit de rol van sportief directeur.

Kluivert wordt de nieuwe bondscoach van Indonesië, zo meldde Fabrizio Romano maandagochtend. De deal is al afgerond, zo verzekert de Italiaanse transfermarktspecialist. Kluivert wordt de opvolger van Tae-Yong Shin, die maandag werd ontslagen door de bond.

Het grote doel van Indonesië is kwalificatie voor het WK 2026. Indonesië staat momenteel op de derde plek in Groep C van de Aziatische WK-kwalificatie. Daarmee is deelname aan het WK nog altijd binnen handbereik. In november stuntte het land nog met een 2-0 zege op Saudi-Arabië.

Van Gaal en Kluivert kennen elkaar al decennialang. Van Gaal was zowel bij Ajax, FC Barcelona als het Nederlands elftal de trainer van de oud-spits. Onder Van Gaal speelde Kluivert 200 keer en maakte hij 106 goals.

Kluivert werkte daarnaast tussen 2012 en 2014 als assistent-bondscoach van Van Gaal. Samen bereikten ze met het Nederlands elftal de derde plek op het WK 2014 in Brazilië.

Het is onduidelijk of de vermeende nieuwe functie van Van Gaal bij Indonesië gevolgen heeft voor zijn dienstverband bij Ajax. Daar helpt Van Gaal sinds 2023 in een adviseursrol achter de schermen mee.