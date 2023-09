Loting Europa League: Ajax belandt in gunstige Pot voor loting groepsfase

Donderdag, 31 augustus 2023 om 23:36 • Laatste update: 07:31

Ajax mag zich ondanks de beschamende nederlaag tegen Ludogorets (0-1) opmaken voor de loting voor de groepsfase van de Europa League. De Amsterdammers bouwden de afgelopen vijf seizoenen een hoge clubcoëfficiënt op en zijn daarmee verzekerd van een plek in Pot 1. Daarmee worden vrijwel alle titelfavorieten door de Amsterdammers ontlopen in de poulefase. De loting is vrijdagmiddag vanaf 13:00 uur in Monaco.

Liverpool is op papier de grootste club die dit seizoen deelneemt aan de groepsfase van de Europa League. The Reds gaan met de hoogste coëfficiënt Pot 1 in. West Ham United is op basis van het winnen van de Conference League eveneens verzekerd van de hoogste Pot. Verder kijkt de UEFA puur naar de coëfficiënten. Op basis daarvan zitten ook AS Roma, Ajax, Villarreal, Bayer Leverkusen, Atalanta en Rangers in Pot 1.

Potindeling Europa League

CLUBS IN POT 1 LAND COËFFICIËNT West Ham United Engeland (+ winnaar ECL) 50,000 Liverpool Engeland 123,000 AS Roma Italië 97,000 Ajax Nederland 89,000 Villarreal Spanje 82,000 Bayer Leverkusen Duitsland 72,000 Atalanta Italië 55,500 Rangers Schotland 51,000

CLUBS IN POT 2 LAND COËFFICIËNT Sporting Portugal Portugal 52,500 Slavia Praag Tsjechië 52,000 Stade Rennes Frankrijk 44,000 Olympiakos Griekenland 39,000 Real Betis Spanje 37,000 LASK Oostenrijk 36,000 Olympique Marseille Frankrijk 33,000 Qarabag Kazachstan 25,000

CLUBS IN POT 3 LAND COËFFICIËNT Molde FK Noorwegen 24,000 Brighton & Hove Albion Engeland 21,914 Sheriff Moldavië 19,500 Union Sint-Gillis België 19,000 SC Freiburg Duitsland 16,496 Sparta Praag Tsjechië 14,000 Maccabi Haïfa Israël 13,000 Sturm Graz Oostenrijk 12,500

CLUBS IN POT 4 LAND COËFFICIËNT Toulouse Frankrijk 12,232 AEK Athene Griekenland 11,000 FK TSC Servië 31,500 Servette Zwitserland 6,335 Panathinaikos Griekenland 5,045 Raków Czestochowa Polen 5,000 Aris Limassol Cyprus 4,895 BK Häcken Zweden 4,750

Pot 2 bevat enkele geduchte tegenstanders, waarvan Sporting Portugal de hoogste coëfficiënt heeft. Ook de Franse deelnemers Olympique Marseille en Stade Rennes zullen niet als favoriete opponent worden aangeduid door Ajax, als het puur gaat om de sportieve kansen om door te komen. De overige teams uit Pot 2 zijn Olympiakos, Slavia Praag, Real Betis, LASK en Qarabag.

In Pot 3 zal Ajax hopen om Brighton & Hove Albion te ontlopen. De Engelse ploeg is op papier een zware tegenstander, maar speelde de afgelopen vijf seizoenen niet Europees en heeft daarom een lage coëfficiënt (namelijk de gemiddelde landcoëfficiënt van Engeland). Daardoor zit Brighton in de relatief lage Pot 3. Verder zijn ook Molde FK, Sheriff, Union Sint-Gillis, SC Freiburg, Slavia Praag, Maccabi Haïfa en Sturm Graz ingedeeld in Pot 3.

In Pot 4 lijken Toulouse en de Griekse topclubs AEK Athene en Panathinaikos de zwaarste tegenstanders. Ook veel minder bekende clubs als TSC uit Servië, Servette uit Zwitserland, Raków Czestochowa uit Polen, Aris Limassol uit Cyprus en BK Häcken uit Zweden zijn van de partij.