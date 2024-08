RB Leipzig heeft de Bundesliga-topper tegen Bayer Leverkusen na een knappe comeback weten te winnen. In de BayArena won de ploeg van Xavi Simons en Lutsharel Geertruida met 2-3, na eerder nog met 2-0 achter te hebben gestaan. Voormalig Vitessenaar Loïs Openda was de grote man met twee goals. Het betekende de eerste Bundesliga-nederlaag voor Leverkusen sinds 27 mei 2023, toen er met 3-0 van VfL Bochum werd verloren.

Aan beide kanten van het veld stond er een Nederlander in de basis: Jeremie Frimpong bij Leverkusen, Simons in het shirt van Leipzig. Geertruida, die deze week door Leipzig werd overgenomen van Feyenoord, ontbrak nog in de wedstrijdselectie van de bezoekers.

Nadat Edmond Tapsoba al een aardige mogelijkheid op de openingstreffer had laten liggen aan het begin van de wedstrijd, raakte Piero Hincapié de lat. Pas tegen het einde van de eerste helft begonnen er plots doelpunten te vallen.

Jeremie Frimpong opende de score in de 38ste minuut. Hij stond helemaal vrij aan de rechterkant van het veld, kapte een inglijdende tegenstander uit en wist te bal in de korte hoek te frommelen: 1-0. Het was zijn eerste treffer van het nieuwe seizoen.

Nog voor rust werd het ook nog 2-0. Martin Terrier legde terug op Florian Wirtz, de Duitser tikte door naar Grimaldo en de Spanjaard scoorde. Zo leek Leverkusen op rozen te zitten.

Diep in de blessuretijd van de eerste helft werd het echter ineens 2-1. Al vallend kopte Kevin Kampl een voorzet van Benjamin Henrichs binnen.

Castello Lukeba leek vlak na rust voor de 2-2 te zorgen, maar die treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. Enkele minuten later werd het echter alsnog gelijk. Openda werd diepgestuurd en schoot uit een moeilijke hoek raak.

Leipzig ging erop en erover, want tien minuten voor tijd maakte Openda de comeback compleet. Met een mooi afstandsschot tekende hij voor de winnende: 2-3. Leipzig klimt daardoor naar de koppositie. Leverkusen staat negende.