Liverpool zal niet enorm schrikken van stroeve zege Arsenal op Ipswich Town

Arsenal heeft vrijdag in een enigszins stroeve wedstrijd met 1-0 gewonnen van laagvlieger Ipswich Town. Kai Havertz tekende voor rust voor het enige doelpunt van de ontmoeting net na Kerst. De Duitser scoorde voor de zevende keer dit seizoen. Nummer twee Arsenal staat nu zes punten achter koploper Liverpool, dat een wedstrijd minder speelde dan de achtervolger uit Londen.

De Noord-Londense ploeg, met Jurriën Timber als rechtsback, was vanaf het eerste fluitsignaal de bovenliggende partij in het Emirates Stadium. Op een gegeven moment hadden the Gunners zelfs 85 procent balbezit voor rust. Het duurde echter een tijdje voordat de hechte muur van Ipswich geslecht werd door Arsenal.

Ipswich-doelman Arijanet Muric bracht nog redding op een knal van afstand van de mee opgekomen Timber. De voormalig keeper van NAC Breda had halverwege de eerste helft geen antwoord op de inzet van dichtbij van Havertz, die vanaf links op maat werd bediend door Leandro Trossard. Opluchting bij de spelers en fans van Arsenal na de vroege openingstreffer tegen de stugge bezoekers uit Oost-Engeland.

Gabriel Jesus leek de voorsprong van Arsenal te verdubbelen met een tikje vanaf de achterlijn door de benen van Muric. De 2-0 werd echter geannuleerd omdat de Braziliaanse aanvaller buitenspel stond op het moment dat hij werd aangespeeld. Declan Rice schoot van buiten de zestien net over, maar verder kwam Arsenal niet in de eenzijdige eerste helft in Noord-Londen.

Arsenal kwam de kleedkamer uit met de intentie om snel de tweede treffer te maken. Daar slaagde de thuisclub niet in tijdens de openingsfase van de tweede helft. Ipswich kroop wat meer uit zijn schulp en zocht nadrukkelijker het doel van Arsenal op. Het gaf de formatie van Arteta de gelegenheid om wat vaker een counter op te zetten in de jacht op de 2-0.

De mee opgekomen Gabriel kreeg na ruim een uur spelen een unieke kans op de 2-0, maar de Braziliaanse verdediger kopte uit een corner naast bij de tweede paal. Ipswich haalde opgelucht adem en wist dat het nog in leven was. De tijd tikte ondertussen wel weg in het nadeel van the Tractor Boys, die in het Emirates Stadium werden aangemoedigd door trouwe fan Ed Sheeran.

In de laatste twintig minuten was Arsenal duidelijk oppermachtig. Muric en zijn verdedigers wisten echter op wonderbaarlijke wijze het doel van Ipswich schoon te houden, waardoor de spanning enigszins aanwezig bleef. Ipswich was in de slotfase echter niet mee bij machte om het Arsenal echt lastig te maken, waardoor Arsenal drie belangrijke punten bijschrijft. De nummer twee begint op 1 januari tegen Brentford aan het nieuwe voetbaljaar.