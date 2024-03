‘Liverpool wil Huijsen naast Van Dijk posteren en hoort torenhoge vraagprijs’

Liverpool bekijkt de optie om Dean Huijsen naar Anfield te halen, zo schrijft het Italiaanse La Gazzetta dello Sport donderdag. Juventus, de eigenaar van de achttienjarige centrumverdediger, laat de Amsterdammer echter niet zomaar naar Engeland vertrekken. De Oude Dame zou minstens 40 miljoen euro verlangen voor Huijsen, die dit seizoen op huurbasis voor AS Roma uitkomt.

Roma leent Huijsen sinds begin januari van Juventus voor een huursom van zo’n 700.000 euro. Komende zomer keert de tweebenige centrale verdediger in principe terug naar Turijn, al denkt Liverpool daar anders over. The Reds willen Huijsen dolgraag overnemen van Juventus, waar hij tot medio 2028 vastligt.

Transfermarkt schat de huidige marktwaarde van Huijsen op zo’n 10 miljoen euro, al gaat Juventus met een dergelijk bedrag logischerwijs niet akkoord. De Italiaanse grootmacht ziet in Huijsen een potentiële topverdediger en wil bij een vroegtijdig vertrek uit het Allianz Stadium minstens 40 miljoen euro zien.

Liverpool hoopt nog iets van die vraagprijs af te kunnen snoepen, maar weet dat Huijsen ook goed in de markt ligt in Duitsland. Onder meer Borussia Dortmund en RB Leipzig volgens de boomlange mandekker op de voet. Huijsen heeft in ieder geval behoorlijk wat indruk gemaakt tijdens zijn debuutseizoen in de Serie A.

De in Nederland geboren verdediger, die onlangs koos voor een interlandcarrière met Spanje, debuteerde eind oktober in de hoofdmacht van Juventus. Sinds zijn huurtransfer naar Roma kwam Huijsen twaalf keer in actie namens i Giallorossi. De verdediger is niet alleen defensief ijzersterk, maar wist ook reeds tweemaal te scoren en een assist af te leveren.

Het aantrekken van Huijsen, die in 2021 voor 470.000 euro overkwam van Málaga CF, blijkt een gouden zet voor Juve. Volgens de roze sportkrant kan de huidige nummer drie van de Serie A ook behoorlijk verdienen aan een andere centrumverdediger. Manchester United zou bereid zijn de afkoopsom in het contract van Gleison Bremer te lichten (60 miljoen euro). La Gazzetta rept over een totaalbedrag van 100 miljoen euro dat Juventus alleen al kan verdienen met de verkoop van de twee defensieve krachten.

De tweevoudig winnaar van de Champions League zou er wel rekening mee houden dat minstens één centrumverdediger de club gaat verlaten. Zodoende is Juventus zelf eveneens op zoek naar defensieve versterkingen. Bologna-verdediger Riccardo Calafiori staat hoog op het lijstje in Turijn.

