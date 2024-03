‘Europese grootmacht hoort prijskaartje van 35 miljoen voor Dean Huijsen’

Borussia Dortmund heeft de afgelopen weken navraag gedaan bij de entourage van Dean Huijsen, zo schrijft Tuttosport zondag. De mandekker mag echter niet zonder slag of stoot weg bij Juventus. De Turijnse grootmacht verlangt 30 à 35 miljoen euro.

Huijsen maakte in januari de tijdelijke overstap van Juventus naar AS Roma en heeft bij zijn nieuwe werkgever dusdanig veel indruk gemaakt dat ze langer met hem door willen. Als het aan Roma ligt wordt de huurperiode verlengd.

De mandekker heeft zich de afgelopen maanden ontwikkeld als betrouwbare optie in de defensie van de Romeinen en was onder meer trefzeker in de wedstrijden tegen Cagliari en Frosinone.

Tuttosport schrijft zondag dat Roma en overleg heeft gepland met Juventus om over een verlenging van de huurperiode te spreken. Het lijkt er echter op dat niet aan de financiële eisen van Juve kan worden voldaan.

Juventus is van plan om Huijsen op te nemen in de A-selectie in aanloop naar het seizoen 2024/25 en wil hem om die reden terughalen deze zomer. Het is niet bekend waar de voorkeur van de verdediger zelf naar uitgaat.

Roma en Juventus zijn niet de enige clubs die azen op Huijsen. Ook Borussia Dortmund heeft navraag gedaan bij de entourage van de centrumverdediger.

Juventus is naar verluidt bereid om te praten over een definitief vertrek vanaf een bedrag van 30 à 35 miljoen euro. Het contract van Huijsen loopt nog door tot medio 2028 bij de Turijnse grootmacht.

