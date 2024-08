Liverpool-verdediger Sepp van den Berg staat voor permanente transfer van minstens 23 miljoen euro

PSV lijkt naast Sepp van den Berg te grijpen. De 22-jarige verdediger van Liverpool gaat voor minstens 20 miljoen pond, omgerekend zo'n 23,5 miljoen euro, een transfer maken. Volgens The Athletic is Brentford een van de teams die op het moment concreet voor zijn voor Van den Berg, terwijl de Duitse tak van Sky Sport verzekert dat ook Bayer Leverkusen nog in de race is.

Van den Berg kreeg in de voorbereiding op dit seizoen de kans bij de hoofdmacht van Liverpool. Arne Slot besloot de mandekker minuten te geven om zijn niveau te kunnen inschatten.

Hoewel Van den Berg het niet onaardig deed, werd het al snel duidelijk dat hij voor het juiste bedrag mocht vertrekken. Liverpool heeft vanaf het begin vastgehouden aan de vraagprijs van boven de 20 miljoen pond en inmiddels lijkt het een dergelijk bedrag te gaan krijgen.

Premier League Liverpool LIV 2024-08-25T15:30:00.000Z 17:30 Brentford BRE

FSV Mainz 05, VfL Wolfsburg en ook PSV wilden Van den Berg graag inlijven deze zomer. De voormalig speler van PEC Zwolle weest de twee Duitse clubs af, terwijl de Eindhovenaren de vraagprijs van Liverpool (veel) te gortig vinden.

Nu heeft Brentford dus goede papieren om Van den Berg aan te trekken. Volgens David Ornstein zijn the Bees en Liverpool dicht bij een akkoord.

Brentford heeft echter meer ijzers in het vuur. Ook Dara O'Shea (Burnley) en Anel Ahmedhodzic (Sheffield United) zijn centrumverdedigers die hoog op het lijstje van de werkgever van Mark Flekken staan.

Leverkusen

Niet alleen Brentford is concreet in de markt voor Van den Berg. Volgens Florian Plettenberg van Sky Sport is ook Leverkusen met Liverpool in gesprek over een transfer van de Nederlands jeugdinternational. Plettenberg spreekt overigens over een vraagprijs van minstens 25 miljoen pond, omgerekend zo'n 29 miljoen euro.