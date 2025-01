Het begint er steeds meer op te lijken dat Darwin Nuñez Liverpool gaat verlaten, zo melden meerdere Engelse media. De club van Arne Slot heeft reeds een aanbieding van zeventig miljoen pond, omgerekend ruim 83 miljoen euro, ontvangen vanuit Saudi-Arabië voor Nuñez, maar dat vindt de clubleiding niet genoeg.

Al Hilal zou zich bij Liverpool hebben gemeld voor Nuñez, die op Anfield nog beschikt over een contract tot medio 2028. De Saudische topclub is op zoek naar een vervanger voor Neymar, die ondanks blessureleed nadrukkelijk in verband wordt gebracht met een terugkeer naar zijn oude geliefde Santos.

Het bod van Al Hilal bedroeg dus ruim 83 miljoen euro, maar technisch directeur Michael Edwards heeft dat bod van tafel geveegd. Hij verlangt naar verluidt minimaal 85 miljoen pond, omgerekend ruim 101 miljoen euro voor de 25-jarige Uruguayaan. Diverse media spreken echter van een mogelijk akkoord bij een transfersom van ruim 89 miljoen euro.

Fabrizio Romano verzekert op zijn YouTube-kanaal dat de interesse uit Saudi-Arabië serieus is. “Er hebben gesprekken plaatsgevonden over de situatie van Nuñez en de eventuele transfersom. Er is wel degelijk contact, al bevinden de onderhandelingen zich in een vroeg stadium.”

Liverpool zit ondertussen zelf ook niet stil en onderzoekt de mogelijkheden in het geval dat Nuñez daadwerkelijk deze winter al vertrekt. Volgens Florian Plettenberg, journalist bij Sky Sport, heeft Liverpool al contact gelegd met Stefanos Tzimas.

De negentienjarige spits wordt dit seizoen door FC Nürnberg gehuurd van het Griekse PAOK Saloniki en maakt veel indruk in de tweede Bundesliga. In veertien wedstrijden was Tzimas goed voor acht doelpunten en twee assists. Daarom zitten er ontzettend veel clubs achter hem aan, zo weet Plettenberg.

Buiten Liverpool zijn ook Chelsea, Brighton & Hove Albion, Aston Villa en diverse clubs uit de Bundesliga voor hem in de race. Nürnberg is van plan de koopoptie van 18 miljoen in het huurcontract te lichten, waarna ze hem voor meer dan 25 miljoen euro kunnen verkopen.