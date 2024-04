Liverpool moet koppositie door wereldgoals Manchester United laten aan Arsenal

Liverpool heeft een flinke tik moeten incasseren in de strijd om de Engelse landstitel. De ploeg van manager Jürgen Klopp was tegen Manchester United lange tijd de betere ploeg, maar moest genoegen nemen met een punt: 2-2. The Reds domineerden met name in de eerste helft, waarin ze veel te weinig scoorden maar wel de leiding pakten via Luis Díaz. Na rust zorgden Bruno Fernandes en Kobbie Mainoo met wereldgoals voor de onverwachte ommekeer, waarna Mohamed Salah alsnog voor de 2-2 zorgde. Liverpool zakt op basis van doelsaldo (+51 om +42) naar plek twee, maar heeft nog evenveel punten als koploper Arsenal (71). Manchester City staat derde met 70 punten.

Aan de kant van Manchester United kreeg de pas negentienjarige centrumverdediger Willy Kambwala de kans zich te laten zien. De Fransman stond in de basis bij afwezigheid van onder meer Jonny Evans. Voorin keerde Marcus Rashford terug in de basis, waardoor Antony op de bank terechtkwam. Bij Liverpool was Virgil van Dijk de enige Nederlander die aan de aftrap verscheen. Voorin koos Klopp voor spits Darwin Núñez en flankspelers Salah (rechts) en Díaz (links).

Net als de recente FA Cup-ontmoeting tussen beide grootheden begon het duel op zondag ook spectaculair. Garnacho dacht al snel de openingstreffer voor zijn rekening te nemen, ware het niet dat de Argentijn uit buitenspelpositie vertrok en er dus een streep door zijn goal ging. Aan de andere kant was het geen buitenspel voor Dominik Szoboszlai, die ervan dichtbij niet in slaagde om André Onana, die een katachtige reflex in huis had, te passeren.

De bijzonder open wedstrijd leverde aan beide kanten hachelijke momenten op. Zo wist Van Dijk nog maar net te voorkomen dat Garnacho zijn volgende kans kreeg en schoot Szoboszlai aan de andere kant slechts een halve meter over het doel van Onana. Op aangeven van Andrew Robertson kreeg Szoboszlai zijn volgende grote kans. De Hongaar stormde de zestien in, raakte de bal niet goed en verkwanselde zo een prima mogelijkheid.

Halverwege de eerste helft was het alsnog raak voor Liverpool. Een hoekschop werd door Núñez doorgekopt naar de tweede paal, waar Díaz in volledige vrijheid binnenschoot achter de kansloze Onana: 0-1. Manchester United wist in de daaropvolgende fase weinig klaar te spelen, al werd het wel even dreigend via Casemiro. De Braziliaan kopte voorlangs en zag geen van zijn teamgenoten op tijd opduiken om binnen te prikken bij de tweede paal.

Salah loste aan de andere kant twee gevaarlijke schoten, waar Onana een antwoord op had. Núñez liet Onana wel kansloos, maar schoot een meter over. Manchester United werd in die fase van het kastje naar de muur gespeeld en kwam opnieuw goed weg toen een schot van Salah net geen doel trof en Díaz zijn inzet maar net gekraakt zag worden door een verdediger. Opnieuw Díaz en ook Conor Bradley misten hun kansen, waardoor de 0-1 ruststand vrij wonderbaarlijk genoemd mocht worden.

Ook in de fase na rust was Liverpool de bovenliggende partij, maar een dramatische breedtebal van Jarell Quansah bracht Manchester United volledig terug in de wedstrijd. De Engelsman speelde niet een teamgenoot, maar Bruno Fernandes aan. De Portugees had een milliseconde nodige om te zien dat Caoimhín Kelleher iets te ver uit zijn doel stond en schoot vanaf een meter of veertig schitterend raak. Kelleher kwam millimeters tekort om de inzet van de United-aanvoerder te keren: 1-1.

??????. ??????. ????????! ?? Quansah verspeelt de bal en dan doet Bruno Fernandes vanaf een meter of 45 dit... ???? ??????? ??????? ? ?? Manchester United ????. Liverpool ?? Nu live!#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal #PremierLeague #MUNLIV — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) April 7, 2024

Liverpool leek zich te herstellen van die enorme klap, maar in plaats van 1-2 volgende een mokerslag. Na enkele korte combinaties draaide Mainoo richting het doel en zonder daadwerkelijk naar het doel te kijken, schoot de Engels international schitterend raak in de verre hoek: 2-1. Klopp reageerde direct door Cody Gakpo en Harvey Elliott te brengen. De wedstrijd was nog verre van gespeeld en Liverpool liet in de persoon van Salah een enorme kans onbenut. De Egyptenaar kreeg een rebound voor zijn mindere rechtervoet en schoot vlak voor de neus van Onana over.

Met nog tien minuten te gaan kreeg Liverpool de nodige hulp van zijn aartsrivaal. Aaron Wan-Bissaka beging een oliedomme overtreding op Elliott, waarna de toegekende strafschop een prooi was voor Salah: 2-2. The Egyptian King pakte de bal snel op: Liverpool moest winnen. De bezoekers drongen aan, maar ook in blessuretijd wisten zij niet te scoren. De bal belandde in de zestien perfect voor de voeten van Díaz, die de bal tot zijn eigen ongeloof over het doel van Onana werkte.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties