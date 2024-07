Liverpool gaat in eerste oefenwedstrijd onder Arne Slot onderuit tegen Preston North End

Liverpool heeft vrijdag een besloten oefenduel op zijn eigen trainingscomplex verloren. Preston North End, de nummer tien van het afgelopen Championship-seizoen, bleek met 0-1 te sterk. Onder meer Sepp van den Berg, Dominik Szoboszlai en Mohamed Salah kwamen in actie.

Salah was aanvoerder van het jeugdige team, waar Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch en Cody Gakpo gezien hun recente EK-deelname met het Nederlands elftal nog geen deel van uitmaakten. Slot had desondanks de beschikking over de nodige spelers van het eerste team en liet uiteindelijk 25 spelers meedoen aan de wedstrijd.

De wedstrijd diende als opwarmertje, voordat de selectie van Slot dinsdag naar de Verenigde Staten vliegt voor de rest van de voorbereiding. Daar zal geoefend worden tegen achtereenvolgens Real Betis, Arsenal en Manchester United.

Szoboszlai, die eerder deze week terugkeerde op het trainingsveld na zijn EK-deelname met Hongarije, deed de eerste 33 minuten mee. De Schot Andy Robertson, die eveneens in de groepsfase van het EK werd uitgeschakeld en deze week terugkeerde op de trainingsvelden in Liverpool, maakte geen minuten.

Van den Berg vormde het hart van de verdediging met Jarell Quansah. De Nederlander heeft door gebrek aan perspectief op Anfield een vertrekwens, maar is vooralsnog speler van Liverpool.

The Reds creëerden de nodige kansen, maar onder meer Ben Doak, Salah, Harvey Elliott en Conor Bradley hadden het vizier niet op scherp staan. De grootste kans kwam op naam van Elliott, die een scherpe voorzet van Salah niet tot assist wist te promoveren.

Na een half uur viel de enige treffer van de wedstrijd. Robbie Brady schoot van afstand fraai raak over de kansloze doelman Vitezslav Jaros. Liverpool trad na rust aan met een compleet ander team dan voor rust. Het elftal, dat bijna alleen uit jeugdspelers bestond, wist de achterstand niet meer te repareren.

Opstelling Liverpool eerste helft: Jaros; Bradley, Van den Berg, Quansah, Tsimikas; Jones, Elliott, Szoboszlai (Endo, 33); Doak, Salah, Carvalho.

Opstelling Liverpool tweede helft: Davies; Stephenson, Nallo, Phillips, Chambers; (Beck, 75), Endo (Nyoni, 75), Bajcetic, Morton; McConnell, Koumas (Blair, 75), Gordon.