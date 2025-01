'Liverpool en Napoli in onderhandeling: Arne Slot mogelijk snel één speler armer'

Al na vier wedstrijden, nul doelpunten en één assist lijkt het dienstverband van Federico Chiesa bij Liverpool op zijn (tijdelijke) eind te lopen. De 27-jarige Italiaan komt, mede door fitheidsproblemen, amper in de plannen van Arne Slot voor en hoopt naar verluidt op een winters vertrek. Napoli biedt mogelijk een uitweg.

Op aanraden van Luciano Spalletti heeft Chiesa bij de clubleiding van Liverpool aangegeven in januari graag terug te keren in Italië, waar hij zich opnieuw in de kijker van de Italiaanse bondscoach kan spelen. Zijn prestaties in Engeland zullen Spalletti in ieder geval weinig reden tot het oproepen van Chiesa geven.

Slot en zijn staf doen nauwelijks een beroep op de polyvalente aanvaller en dus is er bereidheid om mee te werken aan een oplossing. Inmiddels is Liverpool zelfs met Napoli in gesprek over een tijdelijke overgang van Chiesa, zo weet Foot Mercato.

In de onderhandelingen wordt een uitleenbeurt van zes maanden besproken. Wat Liverpool betreft keert de 51-voudig Italiaans international daarna terug in Merseyside, terwijl Napoli hoopt een koopoptie in de deal te betrekken.

Het andere struikelblok in de gesprekken is het percentage van het salaris van Chiesa dat I Partenopei overnemen indien de vleugelspits de overstap daadwerkelijk maakt. Chiesa geniet een voor Napoli-begrippen riant salaris bij Liverpool en dus lijken de geïnteresseerden te hopen op een toegift van de Premier League-koploper.

Naast Napoli tonen ook Inter en Fiorentina, de club waar Chiesa doorbrak in het profvoetbal, sluimerende interesse in de Liverpool-reserve. Napoli is volgens de berichtgeving verreweg het meest concreet en beschikt dan ook over de beste papieren om Chiesa te strikken.

Chiesa streek afgelopen zomer neer bij Liverpool, dat twaalf miljoen euro overmaakte naar Juventus. Op Anfield tekende de Genuees een contract tot medio 2028.