Arne Slot vond het prettig om weer even terug in Nederland te zijn. De succestrainer is met Liverpool bezig aan een indrukwekkend seizoen, maar zag zijn B-ploeg in Eindhoven met 3-2 van PSV verliezen.

De Eindhovenaren trokken door doelpunten van Johan Bakayoko, Ismael Saibari en Ricardo Pepi aan het langste eind. Twee keer was de formatie van Slot nog wel op voorsprong gekomen, maar een resultaat bleek te veel gevraagd voor de Liverpool-jonkies.

Na afloop ging het in de perszaal over onder andere het optreden van Bakayoko en Saibari. Toen Slot aanschoof, werd aan de Nederlander gevraagd of het tweetal het niveau heeft dat in de Premier League benodigd is.

"Het is misschien niet zo chique om specifiek wat over deze twee jongens te zeggen", formuleerde Slot zijn antwoord netjes. "Maar wat je in zijn algemeenheid wel kan zeggen, is dat de Nederlandse competitie heeft aangetoond een aantal jongens voort te kunnen brengen dat zeer succesvol kan zijn in de Premier League."

Slot, die met Liverpool in zowel de Premier League als de Champions League de lijstaanvoerder is, wijst onmiddellijk naar Cody Gakpo. "Daar is Cody een fantastisch voorbeeld van", zegt Slot, die stiekem de 1-1 van Bakayoko wel kon waarderen.

"Ik denk dat de eerste goal die Bakayoko maakte een indrukwekkende en mooie goal was dus ik kan me zeker voorstellen, ook omdat PSV het als team zo goed doet, dat veel van de spelers van PSV in de interesse staan van grotere clubs."

"Maar PSV is zelf ook een grote club, een mooie club om voor te spelen", voegt hij er snel aan toe. "Maar het is niet uitgesloten dat een aantal van de spelers van PSV nog wel op een hoger niveau zal gaan spelen dan ze nu al doen."

Bovendien had Slot nog een kleine voetnoot voor de arbitrage. Hij deed na afloop zijn beklag over het handelen van de scheidsrechter, omdat in de aanloop naar de 2-2 Wataru Endo in de weg werd gelopen door wedstrijdleider Tobias Stieler. Dat deed hij op humoristische wijze.

"Laat ik de naam die ik in Nederland heb eer aandoen", zei hij met een grijns op zijn gezicht. "Dan loopt de scheidsrechter even in de weg voor Wataru... Als resultaat verliest hij de bal in een duel en krijgen we er eentje tegen."