Liverpool bezorgt Luis Díaz en zijn familie een prachtig kerstcadeau

Zaterdag, 18 november 2023 om 17:33 • Jonathan van Haaster

Een prachtig gebaar van Liverpool naar Luis Díaz. De vleugelspeler ging door een zware tijd nadat bekend werd dat zijn vader en moeder in zijn geboorteland Colombia waren ontvoerd. Na twaalf dagen lieten de ontvoerders de vader gaan, nadat de moeder eerder al was vrijgelaten. Liverpool heeft nu geregeld dat de familie Díaz de kerstdagen doorbrengt met Luis. De familieleden zijn zaterdagochtend al op John Lennon Airport geland.

Het was wereldnieuws toen op 29 oktober bekend werd dat beide ouders van de Liverpool-ster waren ontvoerd door een eenheid van de guerrillabeweging ELN. Het incident vond plaats in Díaz' Colombiaanse geboorteplaats Barrancas in La Guajira, waar zijn ouders nog altijd woonachtig zijn.

Volgens berichtgeving in Colombiaanse media werd het stel in hun voertuig staande gehouden door gewapende mannen op motoren. Bronnen zeiden dat de ontvoerders het busje waarin de ouders zaten overnamen en vluchtten. De moeder van Díaz werd na enkele uren vrijgelaten, in tegenstelling tot zijn vader.

Díaz junior ontbrak een aantal wedstrijden bij Liverpool, maar keerde op 5 november terug met een korte invalbeurt. In de acht minuten die hem gegund werden was hij direct goud waard met de gelijkmaker in minuut 95 tegen Luton Town (1-1). Na zijn doelpunt liet Díaz een tekst op zijn ondershirt zien aan de wereld: 'Libertad para papa' (vrijheid voor papa).

De Colombiaanse autoriteiten hadden aanvankelijk het leger ingezet om de vader van Díaz terug te krijgen. De kidnappers stelden als eis dat de krijgsmacht zich terug moest trekken. Daaraan werd gehoor gegeven. De Verenigde Naties brachten Díaz senior in veiligheid.

De vrijlating van zijn vader lijkt Díaz hernieuwde energie te hebben gegeven. Met een dubbelslag zorgde hij er persoonlijk voor dat Brazilië vrijdag werd verslagen in het kader van de de Zuid-Amerikaanse kwalificatiereeks voor het WK 2026 (2-1).

Díaz barstte na de wedstrijd in tranen uit. Hij droeg de overwinning begrijpelijkerwijs op aan zijn vader, die op de tribune zat. Nu volgt dus ook een prachtig kerstcadeau van Liverpool, dat de familie van Díaz inmiddels al heeft laten overvliegen naar Liverpool.