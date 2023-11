Geloof in Gakpo nog groot: ‘Wat dat betreft doet hij me denken aan Henry’

Zaterdag, 11 november 2023 om 12:50 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:04

Boudewijn Zenden denkt dat Cody Gakpo’s beste positie die van linksbuiten is. De aanvaller maakte in januari voor zo'n 42 miljoen euro de overstap van PSV naar Liverpool, waar hij sindsdien pas tot 11 goals en 4 assist in 39 officiële duels kwam.

Zenden, die bij PSV met Gakpo samenwerkte als assistent-trainer van het eerste elftal, wordt door GOAL gevraagd naar de beste positie van Gakpo. “Dat vind ik moeilijk om te zeggen. Ik heb heel nauw samengewerkt met Gakpo bij PSV, waar ik hem heb zien groeien. Hij heeft daar echt een hele goede ontwikkeling doorgemaakt.”

Zenden noemt Gakpo een slimme speler met ‘een goed stel hersens’. “Hij is iemand die hard werkt en leergierig is. Toch heb ik altijd het gevoel gehad dat zijn beste positie linksbuiten is. Vanuit daar kan hij naar binnen komen of voorzetten geven. Hij kan makkelijk vijftien doelpunten maken en net zoveel assists geven, dat is waar hij toe in staat is.”

Waar Gakpo bij PSV steevast linksbuiten was, speelt hij bij Liverpool onder Jürgen Klopp voornamelijk als centrumspits. “Liverpool kampte met veel blessures bij de komst van Gakpo, vandaar dat hij als spits werd gebruikt”, weet Zenden. “Het is niet dat hij het daar slecht heeft gedaan, hij kan die positie ook invullen, dat heeft hij bij Oranje bewezen. Toch denk ik dat zijn beste en meest natuurlijke positie linksbuiten is.”

Zenden is ervan overtuigd dat Gakpo op de lange termijn uiteindelijk van een vleugelaanvaller naar een spits kan worden omgeturnd. “Hij doet me denken aan Thierry Henry, die naar Arsenal kwam en geweldig als linksbuiten speelde. Op een dag zette Wenger hem in de spits. Ook bij hem twijfelde je of dat zijn beste positie was, maar kijk waar het hem heeft gebracht.”

Zenden denkt tot slot dat Gakpo daadwerkelijk het potentieel heeft om uiteindelijk eerste spits van Liverpool te worden, maar geeft wel als advies mee dat de Oranje-international deze positie dan volledig moet omarmen. “Hij moet zich als spits dan zelfverzekerd genoeg voelen en de uitdaging aangaan om er zijn beste positie van te maken.”

Gakpo noteerde dit seizoen tot nog toe vier goals en een assist in veertien duels. Klopp lijkt voornemens om de Eindhovenaar als spits te blijven gebruiken, daar Darwin Núñez nog niet volledig heeft weten te overtuigen. Mohamed Salah, Luis Díaz, Diogo Jota en Ben Doak moeten met elkaar de strijd aangaan op de flankposities.