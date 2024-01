Live meepraten op de Afrika Cup: Marokko - Zuid-Afrika

Marokko staat dinsdagavond in de achtste finale van de Afrika Cup tegenover Zuid-Afrika. Lukt het Hakim Ziyech en consorten om de kwartfinale te bereiken. De ontmoeting in Ivoorkust begint om 21:00 uur Nederlandse tijd en in dit artikel kun je erover meepraten.

Opstelling Marokko: Bounou; Hakimi, Saïss, Aguerd, Mazraoui; Amallah, Amrabat, Ounahi; Ezzalzouli, En-Nesyri, Adli

Opstelling Zuid-Afrika Williams; Mudau, Kekana, Mvala, Modiba; Mokoena, Sithole; Morena, Zwane, Tau; Makgopa

Wie bereikt de kwartfinale op de Afrika Cup? Marokko Zuid-Afrika Stem Wie bereikt de kwartfinale op de Afrika Cup? Marokko 65% Zuid-Afrika 35% Totaal aantal stemmen: 101