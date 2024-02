Live meepraten in de TOTO KNVB Beker: Feyenoord - FC Groningen

Feyenoord en FC Groningen gaan donderdagavond uitmaken wie de tegenstander wordt van NEC in de strijd om de TOTO KNVB Beker. Beide ploegen trappen vanaf 20.00 uur af in De Kuip, het duel is live te zien bij ESPN. Meepraten over Feyenoord - FC Groningen kan onderaan dit topic.

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Geertruida, Beelen, Hancko, López; Wieffer, Timber, Stengs; Minteh, Ueda, Paixão.

Opstelling FC Groningen: Jurjus; Bacuna, Rente, Peersman, Määttä; Hove, Duarte, Valente, Schreuders; Postema, Van Bergen.

