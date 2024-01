Live meepraten en meekijken in de oefenduels: Ajax - Hannover 96

Ajax neemt het zondagmiddag om 13.00 uur in het Spaanse Cadíz op tegen Hannover 96. Nadat zaterdag de B-garnituur onderuitging tegen de Duitsers, is het ditmaal de beurt aan de beoogde basis.

Het doel wordt zondag verdedigd door Diant Ramaj. De Duitser vindt voor zich een defensie bestaande uit (van rechts naar links) Devyne Rensch, Josip Sutalo, Jorrel Hato en Borna Sosa.

Op het middenveld is de spoeling dun voor John van 't Schip. Branco van den Boomen, Silvano Vos en Sivert Mannsverk zijn in Amsterdam achtergebleven en dus zijn er weinig opties als controlerende middenvelder.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Benjamin Tahirovic begint als meest defensieve middenvelder. Hij wordt geflankeerd door Kenneth Taylor en Kristian Hlynsson. De IJslander fungeert vermoedelijk als nummer 10.

De verwachting is daarom dat Steven Berghuis als rechtsbuiten begint. De voorhoede bestaat met verder Brian Brobbey en Steven Bergwijn uit de bekende namen. Laatstgenoemde staat in de nadrukkelijke belangstelling van West Ham United, maar is er dus nog gewoon bij.

Opstelling Ajax: Ramaj; Rensch, Sutalo, Hato, Sosa; Taylor, Hlynsson, Tahirovic; Berghuis, Brobbey, Bergwijn.

Opstelling Hannover 96: Weinkauf; Neumann, Kunze, Ernst, Nielsen, Damar, Köhn, Dehm, Halstenberg, Gindorf, Ndikom

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties