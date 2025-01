Liplezers ontdekken veelzeggende woorden Lewandowski na afloop Barcelona - Real Madrid

FC Barcelona boekte zondagavond een memorabele 2-5 zege op aartsrivaal Real Madrid en won zo de Spaanse Supercopa in Jeddah. Robert Lewandowski tekende in die wedstrijd voor de belangrijke 1-2, waarna Barcelona niet meer bij te houden was voor Real Madrid. Tijdens de feestvieringen had de Poolse steraanvaller een boodschap voor teamgenoot Ronald Araújo.

Araújo kent door blessureleed een ongelukkig seizoen bij Barcelona, waar hij in de afgelopen seizoenen juist een steunpilaar was in de achterhoede. De kans lijkt groot dat de Uruguayaan deze maand nog vertrekt bij Barcelona, daar Juventus serieuze interesse heeft in de mandekker.

In ieder geval Lewandowski heeft Araújo hoog zitten en hoopt dat hij blijft. Liplezers van het programma El Día Después van Movistar Plus+ ontdekten namelijk precies wat Lewandowski na afloop zei tegen Araújo, die nog anderhalf jaar vastligt in Catalonië.

"Ronald, je moet blijven", vertelt Lewandowski tegen Araújo, terwijl hij een arm over zijn teamgenoot heen legt en richting ploeggenoot Gavi roept: "Hij blijft nu, hij blijft nu! Nieuw contract."

Lewandowski richt zich vervolgens tot Araújo. "Broer, kijk. Waarom ga ja niet aan het einde van het seizoen? Dat zou beter voor je zijn. Hier speel je." Araújo lijkt niet overtuigd van de woorden van Lewandowski. De verdediger trekt zijn wenkbrauwen op en kijkt met een bedenkelijke blik.

Zodoende lijkt het er toch sterk op dat Araújo aan zijn laatste dagen bij Barcelona bezig is. Relevo meldde onlangs dat de club openstaat voor een vertrek van Araújo, omdat de onderhandelingen over een nieuw contract moeizaam verlopen. Barcelona kan deze winter financieel een behoorlijke slag slaan met de verkoop van Araújo.

Juventus gaat volgens Relevo en transfermarktgoeroe Fabrizio Romano zeer spoedig een openingsbod uitbrengen. De Italianen zouden vijftig miljoen euro overhebben voor de 25-jarige verdediger, die in Turijn de opvolger moet worden van Danilo.