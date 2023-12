Lionel Messi wint GOAL50-award; Xavi Simons ook in top 50

Lionel Messi en Racheal Kundananji hebben beslag gelegd op de GOAL50-awards voor beste voetballer en beste voetbalster van het jaar. Messi liet onder meer Erling Haaland, Jude Bellingham en Kylian Mbappé achter zich, terwijl Real Madrid Femenino-aanvalster Kundananji onder anderen Asisat Oshola, Lina Caicedo en Tabitha Chawinga de baas was. De winnaars zijn bepaald aan de hand van stemmingen van zo’n 5,75 miljoen voetbalfans wereldwijd.

Messi begon 2023 als kersverse wereldkampioen en hij zette deze vorm door bij Paris Saint-Germain. De Argentijn voegde met de Franse landstitel andermaal een trofee toe aan zijn goedgevulde prijzenkast. Hij eindige het seizoen uiteindelijk met 21 doelpunten en 20 assists achter zijn naam, alvorens hij het Europese hoofdstuk afsloot en besloot om op avontuur te gaan in de Verenigde Staten.

Lionel Messi na zijn achtste Ballon d'Or-overwinning eerder dit jaar

De achtvoudig winnaar van de Ballon d’Or, die dit jaar 36 is geworden, tekende een tweejarig contract bij Inter Miami en in zijn eerste elf wedstrijden voor de club was hij veertien keer trefzeker. Daarnaast hielp Messi the Pinks aan de eerste prijs in de clubhistorie in de vorm van de League Cup.

Op internationaal niveau presteerde de Argentijn ook naar behoren. Na de eerder benoemde WK-titel in Qatar, droeg de kleine dribbelaar ook bij aan een goede start van de kwalificatiereeks voor het WK van 2026. Met vijf overwinningen uit zes duels staan de Argentijnen fier aan kop in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiegroep, waarin ze het opnemen tegen negen andere landen.

De verkiezing verliep net als vorig jaar volgens een knock-outsysteem. In plaats van dat er op één speler kon worden gestemd als beste voetballer of -ster, werden er steeds twee spelers tegenover elkaar gezet. Het was vervolgens aan de stemmer om te bepalen wie van hen de voorkeur kreeg. Messi kwam zodoende als winnaar naar voren in elke head-to-head battle.

Kundananji na haar doelpunt tegen Costa Rica op het WK van afgelopen zomer

Bij de vrouwen was Kundananji de grote winnares. De 23-jarige aanvalsleider van het vrouwenelfal van Real Madrid komt pas vanaf de zomer van 2022 in actie voor de Koninklijke, maar vanwege haar geweldige debuutseizoen met 25 doelpunten in 29 optredens is ze door de stemmers verkozen tot beste voetbalster van het jaar 2023. Na dit indrukwekkende debuutseizoen maakte de Zambiaanse speelster indruk op het WK van afgelopen zomer in Australië en Nieuw-Zeeland. Ondanks dat ze met haar ploeg niet wist door te stoten tot de knock-outfase van dat toernooi, wist ze wel te imponeren in de groepsfase door in de 3-1 overwinning op Costa Rica het net te vinden.

Nederlandse inbreng

De enige Nederlander in de top 50-lijst is Xavi Simons, hij eindigde op plek 43. De middenvelder annex aanvaller beleefde een indrukwekkend seizoen bij PSV door topscorer van de Eredivisie te worden. Hierna besloot zijn vorige werkgever Paris Saint-Germain hem terug te halen om hem meteen te verhuren aan het Duitse RB Leipzig. Ook in Duitsland maakte Simons indruk met vier doelpunten en zeven assists in zestien Bundesliga-duels.

Cristiano Ronaldo

De grote afwezige in de lijst is Cristiano Ronaldo. De aanvaller van het Saudische Al-Nassr maakte in 2023 vijftig doelpunten, maar hoort volgens de stemmers van GOAL dus niet tot de vijftig beste voetballers van het afgelopen jaar. Het is voor het eerst sinds 2008, toen de award voor het eerst werd uitgereikt, dat Ronaldo ontbreekt op de lijst. De Portugees was destijds de winnaar van de prijs.

