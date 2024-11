Lionel Messi reageert op de vraag of hij na zijn carrière trainer wil worden

Lionel Messi (37) denkt er niet over na om na zijn carrière trainer te worden. Dat zegt de Argentijnse superster van Inter Miami in een uitgebreid gesprek met transferjournalist Fabrizio Romano en 433 over zijn toekomst.

Bij Inter Miami ligt Messi nog tot december 2025 vast als speler. De 189-voudig international van Argentinië speelt daarnaast nog altijd interlands. Messi krijgt dan ook de vraag of hij inzet op deelname aan het WK van 2026.

“De waarheid is dat ik het niet weet. Er kan veel gebeuren in het voetbal. Er is nog een lange weg te gaan, dus ik denk er niet veel over na”, aldus Messi.

Wel denkt Messi vaker na over wat hij na zijn carrière wil gaan doen. Trainer worden komt niet in zijn plannen voor. “Ik zou niet graag coach worden, maar buiten dat weet ik niet goed wat ik wil doen in de toekomst.”

“Alles wat ik op dit moment op dagelijkse basis doe, waardeer ik steeds meer. Ik denk alleen maar aan spelen, trainen en plezier maken”, besluit Messi.

Voor nu focust Messi zich op het winnen van de eerste landstitel met Inter Miami. Halverwege november zal hij zich weer melden bij het Argentijnse elftal.

Messi denkt alleen aan de nabije toekomst. “Ik wil dit seizoen goed afsluiten en daarna een goede voorbereiding draaien. Vorig jaar was dat niet mogelijk, omdat ik heel veel moest reizen. Van daaruit zien we het wel.”