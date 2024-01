‘Lionel Messi heeft mij plotseling 25 miljoen euro rijker gemaakt’

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor een buurman van Lionel Messi.

YouTuber Patrick Bet-David is 25 miljoen euro rijker geworden dankzij Lionel Messi, zo vertelt hij in gesprek met het Noorse VladTV. In Fort Lauderdale, de wijk in Miami waar de Argentijn zijn woning kocht voor zijn overstap naar Inter Miami, had Bet-David al een woning die 23 miljoen waard was. Door de komst van Messi is de waarde ruim verdubbeld, verzekert de YouTuber. “Messi is hier in de wijk gekomen en nu wil iedereen hier wonen. Het is een wijk op een eiland met maar één ingang. Het is zeer goed beveiligd. Nu Messi hier woont, komen er bossen toeristen die de huizen vanaf de boot willen aanschouwen”, aldus Bet-David.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties