Linksback vierdeklasser stopt penalty en kegelt Girona met Donny van de Beek uit Copa del Rey

Girona is woensdagavond op beschamende wijze uitgeschakeld in de Copa del Rey. De Champions League-deelnemer en nummer acht van LaLiga ging op bezoek bij UD Logroñés, dat uitkomt op het vierde profniveau in Spanje, de Segunda RFEF. Na strafschoppen werd Girona uitgeschakeld.

Girona was niet per se de bovenliggende partij in het Spaanse bekerduel en er kon in 120 speelminuten geen doorbraak geforceerd worden, waardoor strafschoppen uitkomst moesten bieden.

Donny van de Beek, die inviel voor Daley Blind, en ook Arnaut Danjuma verzilverden hun respectievelijke strafschoppen; invaller Gabriel Misehouy nam geen penalty. Cristhian Stuani en Abel Ruiz verzuimden te scoren voor Girona, waardoor Logroñés zich plaatste voor de zestiende finale: 4-3.

Opvallenderwijs moest een veldspeler, linksback Arnau Pol, op doel staan bij Logroñés tijdens een groot deel van de verlenging en in de strafschoppenserie. De geblesseerde doelman Kike Royo kon absoluut niet meer verderspelen vanaf minuut 107, maar alle wissels waren reeds gebruikt.

Arnau Pol trok het keeperspak aan, overleefde de verlenging met enkele reddingen en stopte in de penaltyserie de penalty van Ruiz.