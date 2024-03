Ligt toekomst Huijsen buiten Italië? Dortmund en Newcastle horen vraagprijs

Dean Huijsen staat in de belangstelling van zowel Borussia Dortmund als Newcastle United, zo weet De Telegraaf dinsdagmorgen te schrijven. De jonge centrumverdediger ligt tot medio 2028 vast bij Juventus.

Huijsen wordt momenteel door Juventus uitgeleend aan AS Roma, waar hij een prima indruk maakt. De Nederlandse mandekker, die uitkomt voor het Spaanse elftal, kwam tot dusver twaalf keer in actie voor de Romeinen.

Als hij na de zomer terugkeert bij Juventus, wil Huijsen meer spelen. Mocht dat niet gebeuren, dan is hij bereid om verder te kijken. Dortmund en Newcastle willen hem die speeltijd wel garanderen.

BVB ziet in Huijsen de ideale vervanger van Mats Hummels. De 35-jarige Hummels vindt zichzelf te traag worden en denkt er serieus over na om na dit seizoen zijn schoenen aan de wilgen te hangen.

Newcastle wil Huijsen graag ter vervanging van Sven Botman. Botman is van grote waarde in het elftal van Eddie Howe, maar scheurde zijn kruisband en is zes tot negen maanden niet inzetbaar.

Verschillende Italiaanse media meldden afgelopen week ook dat Juventus Huijsen als ruilmiddel ziet om Teun Koopmeiners naar Turijn te halen. Huijsen zal dan bij Atalanta komen te spelen.

Mochten Newcastle en Dortmund Huijsen willen losweken bij de Oude Dame, dan zullen de clubs diep in de buidel moeten tasten. Juventus heeft een prijskaartje van dertig miljoen euro om zijn nek gehangen.



