Liggen Ajax en Feyenoord te slapen? ‘Het niveau van die twee clubs kan ik aan’

Feyenoord en NEC staan komende zondag tegenover elkaar in de finale van de KNVB-beker. Philippe Sandler, steunpilaar in de defensie van de Nijmegenaren, treft uitgerekend zijn oude club. De 27-jarige verdediger wordt dit seizoen bedolven onder de complimenten en zegt klaar te zijn voor een volgende stap.

Zijn trainer Rogier Meijer werkt nu twee seizoenen met Sandler samen. De mandekker kwam in de zomer van 2022 transfervrij over van Feyenoord. Nog elke dag verbaast Meijer zich over wat zijn verdediger op de training laat zien. “Dat meen ik echt, ik zie hem nog steeds dingen doen die ik nog nooit heb gezien”, zegt hij tegenover Voetbal International.

De oefenmeester gaf begin dit seizoen aan dat Sandler van Champions League-niveau is en staat nog steeds achter die uitspraak. “Hij is een van de beste centrale verdedigers van Nederland, mits hij de fitheid behoudt die hij nu heeft. Natuurlijk verbaas ik me er weleens over, maar ik geniet er nog meer van. De oplossingen die hij vindt tijdens een positiespel, dat is next level.”

Meijer is er ook van overtuigd dat Sandler meekan bij Ajax, Feyenoord op PSV. “Ik vind het wel leuk als mensen dat zeggen, hoor”, reageert de verdediger wanneer hij de uitspraken van zijn trainer hoort. “Maar ik weet zelf ook wat ik kan en welk niveau ik kan halen. Ja, ik kan het niveau van Ajax aan. Dat durf ik wel te zeggen.”

Sandler durft eveneens te stellen dat hij mee kan bij zijn oude club Feyenoord. “Ik heb daar gezeten en toen had ook niet het gevoel dat ik het niet aankon. Ik raakte alleen geblesseerd tijdens mijn tweede training. Weer had ik pech, ja. Ik ben daar verder niet meer zo mee bezig, maar ik weet wel wat ik kan.”

Dat Sandler Feyenoord in de finale van de KNVB Beker treft noemt hij ‘bijzonder’. De Rotterdammers huurden hem in het seizoen 2022/23 zes maanden van Manchester City. “Ik heb bij Feyenoord een leuke tijd gehad, ook al duurde het maar een half jaar. Of ik nu nog daar had gespeeld als ik fit was gebleven? Dat zullen we nooit weten. Nu is Feyenoord mijn oude club en hoop ik zondag van ze te winnen.”

Met de bekerfinale op het programma wil de geboren Amsterdammer zich nu nog niet te veel bezig houden met zijn sportieve toekomst. “Natuurlijk wil ik zo hoog mogelijk voetballen, maar ik ben oprecht als ik zeg dat ik nu nog niet nadenk over een transfer. In de zomer zie ik het wel.”

