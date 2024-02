Lewandowski leidt zege Barcelona in met eerste goal in LaLiga sinds 10 december

FC Barcelona heeft uitstekende zaken gedaan in LaLiga. De ploeg van trainer Xavi won met 1-3 op bezoek bij Deportivo Alavés. Robert Lewandowski opende de score voor rust en dat betekende zijn eerste treffer in LaLiga sinds 10 december. Vlak na rust verdubbelde Ilkay Gündogan de voorsprong, voordat Samu Omorodion de spanning nog terugbracht. Vitor Roque gooide het duel daarna in het slot. Dankzij de zege heeft Barcelona nu 50 punten, goed voor de derde plaats. Alavés staat elfde.

Frenkie de Jong kreeg een basisplaats van Xavi, die verder opteerde voor Andreas Christensen en Gündogan op het middenveld. Spits Lewandowski werd geflankeerd door Lamine Yamal en Pedri, terwijl de onlangs zeventien jaar oud geworden Pau Cubarsí centraal in de verdediging stond naast Ronald Araújo.

Alavés begon veelbelovend aan het duel, al bleven de gewenste mogelijkheden uit. Barcelona verdiende enkele hoekschoppen, waar geen treffers uit vielen. Halverwege de eerste helft was het alsnog raak voor Barcelona. Gündogan bediende Lewandowski, die Alavés-goalie Antonio Sivera verschalkte met een fraai stiftje: 0-1.

Wat een ?????????????? goal! ?

Hij stond al even droog in La Liga, maar Lewandowski weet het net weer eens te vinden ??#ZiggoSport #LaLiga #AlavésBarça pic.twitter.com/bSHmteu5Cv — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 3, 2024

De treffer betekende niet dat Alavés zich zomaar gewonnen gaf. Sterker nog: de thuisploeg kreeg enkele prima mogelijkheden. Zo moest Iñaki Peña noodgedwongen redding brengen op een kopbal van Jon Guridi en kreeg Alavés vlak voor rust zijn tweede grote kans van de wedstrijd. Omorodion werd in alle vrijheid bereikt in de zestien en de huurling van Atlético Madrid zag zijn volley maar net naast gaan.

Vlak na rust maakte Gündogan er op fraaie wijze 0-2 van. De Duits international volleerde bij de tweede paal overtuigend raak na een uitstekende en subtiele voorzet van Pedri. Enkele ogenblikken later wist Alavés volledig terug in de wedstrijd te komen. Álex Sola troefde onder meer De Jong af aan de rechterkant van het veld en gaf voor op Omorodion, die er met een kopbal 1-2 van maakte.

Barcelona wist al snel de marge weer naar twee te brengen. Na een fraaie schijnbeweging van Yamal kreeg Barcelona ruimte aan de linkerkant. De Jong werd aangespeeld en bediende de zeventienjarige Héctor Fort, die voorgaf op Vitor Roque en zag hoe de Braziliaan de bal kalmpjes in de verre hoek deponeerde: 1-3. Het waren bewogen minuten voor Roque, die tien minuten later met zijn tweede gele kaart van het veld moest. Bij zijn tweede overtreding leek hij weinig verkeerd te doen, maar protesten leverden niets op.

Ondanks de ondertalsituatie kwam Barcelona amper in de problemen in de slotfase. Alavés probeerde het wel, maar ondanks het inbrengen van onder meer Giuliano Simeone en Ianis Hagi kwam het niet verder dan enkele spelhervattingen. Javi López kwam diep in blessuretijd nog wel dicht bij een treffer, ware het niet dat zijn kopbal naast ging.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties