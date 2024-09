Leverkusen-spits Boniface deelt opvallende reden waarom hij weigert Duits te leren

Victor Boniface heeft een opvallende reden gedeeld waarom hij weigert Duits te leren. De Nigeriaan claimt in een interview met Sporty TV dat hij er simpelweg geen tijd voor heeft. "Maar Spaans zou ik wel willen leren."

Boniface speelt sinds de zomer van 2023 voor Bayer Leverkusen, dat ruim twintig miljoen euro overmaakte naar Union Sint-Gillis om hem te contracteren. Met de Nigeriaan als belangrijke speler in de punt van de aanval won het Leverkusen afgelopen seizoen de nationale dubbel.

Ruim een jaar na zijn komst naar Duitsland zit er echter amper een woord in het systeem van de 23-jarige Nigeriaan. "Ik ben niet geïnteresseerd in het leren van Duits", vertelt de zevenvoudig international. "De voertaal is Engels, maar sommige teamgenoten, zoals Nathan (Tella, red.), gaan naar Duitse les", vertelt hij over zijn landgenoot.

"Ik heb er geen tijd voor. De taal is erg moeilijk. Maak je geen zorgen, zodra het tijd is om te vertalen, zal Tella me helpen. Maar als het Spaanse les is... Spaans zou ik wel willen leren. Maar Duits...", aldus Boniface.

Dat Boniface Spaans wil leren, is gezien zijn ambities niet vreemd te noemen. De rechtspoot uit Akure zou ooit graag in LaLiga aan de slag gaan. Opvallend genoeg heeft Boniface maar weinig met de Premier League. "Ik zei al voordat ik naar Europa kwam dat de Premier League me niet bevalt."

"Spaans en Duits voetbal spreken me veel meer aan. Ik zeg niet dat ik niet naar Engeland zou gaan als een goed team zich meldt, maar ik wil echt in Duitsland en Spanje spelen. Iedereen heeft verschillende voorkeuren, maar ik houd echt van de Duitse en Spaanse competitie."

Boniface ligt nog tot medio 2028 vast in de BayArena. Transfermarkt taxeert zijn waarde op veertig miljoen euro, al lijkt het onwaarschijnlijk dat Leverkusen bereid zou zijn hem voor dat bedrag te laten gaan. Boniface was tot op heden goed voor 25 goals en 11 assists voor Leverkusen. Daar had hij slechts veertig duels voor nodig.