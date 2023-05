Leverkusen mede door gemiste reuzenkans Frimpong onderuit bij AS Roma

Donderdag, 11 mei 2023 om 22:56 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 00:15

AS Roma heeft het heenduel met Bayer Leverkusen in de halve finale van de Europa League weten te winnen. In het eigen Stadio Olimpico won de ploeg van José Mourinho met 1-0. Het enige doelpunt werd in de tweede helft gemaakt door Edoardo Bove, die daarmee voor het eerst in een Europees toernooi trefzeker was. Volgende week donderdag om 21.00 uur volgt de return in Leverkusen.

Voor de meeste Nederlanders vielen de basisopstellingen van beide partijen enigszins tegen: van onze vijf landgenoten begon er dit duel slechts één in de basis. Alleen Jeremie Frimpong mocht het, aan de kant van Bayer Leverkusen, vanaf de eerste minuut laten zien. Mitchel Bakker en Timothy Fosu-Mensah begonnen bij de bezoekers op de bank, terwijl Daley Sinkgraven helemaal niet bij de selectie zat. Bij AS Roma moesten Rick Karsdorp en Georginio Wijnaldum ook genoegen nemen met een reserverol.

In de matige eerste helft kregen beide partijen één grote kans. Eerst was het al vroeg in de wedstrijd Leverkusen dat aan de openingstreffer rook, toen Florian Wirtz na een combinatie met Adam Hlozek net naast schoot. Na een kleine twintig minuten was daar ook het eerste Romeinse gevaar, maar de kopbal van Roger Ibáñez werd schitterend gekeerd door doelman Lukás Hrádecky. De rebound ging er daarna ook niet in. Al in de 36ste minuut mocht Bakker vervolgens invallen, als gevolg van een hamstringblessure bij Odilon Kossounou.

Na de rust waren de grootste kansen voor Roma, en dat leverde na ruim een uur spelen de 1-0 op. Een poging uit de draai van Tammy Abraham werd nog gekeerd door Hrádecky, maar Bove was er als de kippen bij om de bal uit de rebound binnen te tikken. Niet veel later was Roma ook dicht bij de 2-0: Andrea Belotti zag zijn inzet gekeerd worden door Hrádecky, waarna Bove de rebound deze keer hoog over werkte. Vlak voor tijd, met Wijnaldum inmiddels binnen te lijnen, kreeg Frimpong een reuzenkans op de 1-1: doelman Rui Patrício liet los en de bal belandde bij Frimpong, maar zijn inzet werd van de lijn gehaald door Bryan Cristante. Derhalve was 1-0 de eindstand.