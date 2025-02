Leonne Stentler vindt speler van Ajax na één wedstrijd al helemaal bij de club horen

Leonne Stentler zag Ajax zondag met 2-0 winnen van Go Ahead Eagles, waardoor het gat naar nummer PSV is vergroot naar vijf punten. De analist is enkele uren later in Studio Sport Eredivisie lovend over één van de spelers van de koploper uit Amsterdam.

Matheus Lima Magalhães, kortweg Matheus, moest zondag opeens opdraven bij Ajax in de thuiswedstrijd tegen Go Ahead. Remko Pasveer was afgehaakt met rugklachten. De 32-jarige Braziliaanse doelman stond daardoor voor het eerst 90 minuten onder de lat bij Ajax.

''Hij maakte een hele goede indruk'', is Stentler nu al erg gecharmeerd van de stand-in van Pasveer. ''Voor zover je dat kan stellen op basis van één wedstrijd. Maar hij lijkt een echte Ajax-keeper te zijn. Matheus heeft gogme en lef. Hij blijft rustig in elke situatie.''

Stentler zoomt verder in op Matheus en stipt een actie in de 67ste minuut van het duel met Go Ahead aan. De uitgekomen doelman kapte in zijn eigen zestien een aanvaller van de bezoekers uit, om vervolgens rustig een teamgenoot in te spelen.

''Hij neemt de bal niet al te best aan, maar heeft daarna wel alle rust nog in de verwerking'', is de voormalig speler van Ajax Vrouwen onder de indruk van de voetballende kwaliteiten van Matheus, die de nul hield in de Johan Cruijff ArenA.

De ervaren en 1.90 meter lange Matheus kwam eerder deze maand op huurbasis over van Sporting Braga. Ajax heeft de optie om de Braziliaanse keeper na afloop van dit seizoen definitief over te nemen van de Portugese club.

Op X was er ook lof voor Matheus. De doelman ging na afloop van het duel van zondag alle supporters in een rolstoel langs om ze te bedanken voor hun steun tijdens zijn debuut voor Ajax.