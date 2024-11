Leo Sauer maakt prachtige goal en bezorgt NAC Breda zesde Eredivisie-zege van het seizoen

NAC Breda heeft zaterdagavond zijn zesde overwinning van het seizoen geboekt. De ploeg van trainer Carl Hoefkens was in eigen huis dankzij een heerlijke knal van Leo Sauer met 1-0 te sterk voor Almere City. Het is alweer de zesde zege van het seizoen voor NAC, dat momenteel de zevende plaats in de Eredivisie bezet. Almere City is na het gelijkspel van degradatieconcurrent RKC Waalwijk bij sc Heerenveen (1-1) op basis van doelsaldo de nieuwe hekkensluiter.

Bij NAC verscheen Matthew Garbett 'gewoon' aan de aftrap. De middenvelder kwam vorige week in opspraak, toen Willem II-speler Jeremy Bokila zich na afloop racistisch bejegend voelde. Het was even de vraag of hij zou gaan spelen, maar dat bleek dus wel het geval. Bij Almere moest voormalig NAC-speler Thom Haye het stellen met een reserverol.

Almere was in de beginfase de veel gevaarlijkere ploeg. Thomas Robinet kreeg na mistasten van Léo Greiml een reuzenkans op de 0-1, die hij verkwanselde door de bal te ver voor zich uit te spelen. Na een prima voorbereidende actie van Junior Kadile kregen de bezoekers een herkansing. Adi Nalic kreeg een vrije kopkans, maar raakte de bal totaal verkeerd en kopte opvallend ruim naast.

Na dat moment nam NAC het heft stevig in handen, wat leidde tot een gevaarlijke voorzet richting Elías Már Ómarsson. De IJslandse spits raakte de bal niet vol genoeg en zag zijn inzet voorlangs rollen. De 1-0 kwam er alsnog, toen Sauer zich kinderlijk eenvoudig ontdeed van Boyd Lucassen en met een fraaie krul de verre hoek vond.

NAC had vrij snel daarna ook op 2-0 kunnen komen. Een voorzet van Sauer werd slecht verwerkt door Almere-goalie Nordin Bakker, die de bal bij de tweede paal voor de voeten van Garbett tikte. De Nieuw-Zeelander, die na rust onder luid applaus gewisseld zou worden, schoof nipt voorlangs.

NAC was na de openingstreffer de veel betere ploeg in het Rat Verlegh Stadion en het was wachten op de 2-0, die er via Ómarsson ook leek te komen. De aanvalsleider kopte via zijn arm raak en vierde het feestje zeer ingetogen, in de wetenschap dat de VAR zijn treffer naar alle waarschijnlijkheid zou afkeuren. Dat gebeurde ook.

Kansen bleven na rust schaars. NAC leek op twee gedachten te hinken, terwijl Almere er slechts mondjesmaat in slaagde om voor gevaar te zorgen. De mogelijkheden kwamen in de slotfase alsnog. Zo kopte aanvoerder Jan Van den Bergh van dichtbij tegen de lat en was de moegestreden Boy Kemper de reddende engel voor NAC, door een inzet van Jochem Ritmeester van de Kamp vlak voor de lijn weg te halen. NAC hield stand en mag nog altijd dromen van de play-offs.