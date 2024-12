Leicester-speler Choudhury schrijft geschiedenis met interlandloopbaan bij nummer 185 (!) van de FIFA-ranking

Hamza Choudhury gaat een interlandloopbaan aan bij Bangladesh, zo maakt de nationale voetbalbond van dat land (BFF) bekend. Choudhury, die al jaren onder contract staat bij Leicester City, wordt de eerste Premier League-speler ooit die uit zal komen voor de Bengal Tigers.

Choudhury werd ruim 27 jaar geleden geboren in Engeland en kwam zeven keer uit voor het Onder 21-team van dat land. Een kans bij het hoogste nationale team van Engeland bleek te hoog gegrepen, waardoor hij nu eieren voor zijn geld heeft gekozen.

Choudhury heeft roots in zowel Grenada als Bangladesh en had dus altijd de keuze om voor een van die landen uit te komen. De rechtspoot koos voor het laatste land en kreeg zijn nieuwe paspoort al in augustus.

Op woensdag werd bekend dat de FIFA groen licht heeft gegeven, wat inhoudt dat zijn debuut voor de nummer 185 van de FIFA wereldranglijst aanstaande is. "Ik ben zo blij dat het proces is afgerond", laat Choudhury in een eerste, korte reactie weten. "Ik kan niet wachten om voor Bangladesh te spelen."

Choudhury kan op 25 maart 2025 zijn debuut maken voor Bangladesh, dat het dan in het kader van de kwalificatie voor de Azië Cup opneemt tegen India.

Bangladesh zal hopen dat de komst van Choudhury een boost geeft. Het land is ook in Azië een kleine speler, al wist het in 2003 het Zuid-Aziatische kampioenschap te winnen.

Choudhury is dit seizoen vooral bankspeler bij Leicester, waarvoor hij tot op heden 129 wedstrijden speelde. De defensief ingestelde middenvelder kreeg zijn eerste minuten onder Ruud van Nistelrooij op 14 december, toen hij basisspeler was in het met 4-0 verloren duel met Newcastle United