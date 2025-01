Leicester City en Ruud van Nistelrooij bekeren door in de FA Cup na zesklapper tegen Queens Park Rangers

Leicester City heeft zaterdagmiddag in een heerlijk bekerduel afgerekend met Queens Park Rangers. In het eigen King Power Stadium was de ploeg van Ruud van Nistelrooij met 6-2 te sterk dankzij doelpunten van James Justin (twee), Stephy Mavididi, Facundo Buonanotte, Jamie Vardy en Wout Faes. Harry Winks stond met twee persoonlijke fouten aan de basis van de tegentreffers. The Foxes gaan door de overwinning naar de vierde ronde van de FA Cup.

Het duurde slechts acht minuten voordat de openingstreffer in het net lag. Een vrije trap van Buonanotte op de vleugel werd knap binnengetikt door rechtsback Justin, die daarmee de 1-0 op het scorebord zette. Heel lang kon het elftal van Van Nistelrooij echter niet genieten van die voorsprong, aangezien QPR tien minuten later alweer langszij kwam.

Winks speelde de bal zomaar in de voeten van Jonathan Varane, die na een combinatie met Ilias Chair en Rayan Kolli vanaf een meter of 25 besloot uit te halen. Leicester-doelman Jakub Stolarczyk kon niet voorkomen dat dat schot in de verre hoek belandde: 1-1. Daarna ging het hard, want de 2-1 en 3-1 vielen in minuut 35 en 38.

The Foxes kwamen via Mavididi weer op voorsprong. De buitenspeler onderschepte de bal na geklungel in de QPR-verdediging en zag Bilal El Khannouss er vervolgens met die bal vandoor gaan. De jonge aanvallende middenvelder behield het overzicht en gaf weer af op Mavididi, die onder QPR-keeper Joe Walsh door raak schoot: 2-1. Drie minuten later viel de derde treffer. Dit keer was het Buonanotte die het eindstation was van een voorzet van El Khannouss: 3-1.

Leicester kon die marge van twee niet vasthouden tot de rust. In de extra tijd van de eerste helft maakte QPR via Kolli namelijk de aansluitingstreffer. Opnieuw was het Winks die opzichtig in de fout ging. De ex-middenvelder van Tottenham Hotspur wilde onder de druk uit voetballen door terug te spelen op Stolarczyk, maar zijn pass was veel te kort en werd onderschept door Kolli. De jeugdinternational van Algerije pakte dat cadeautje maar al te graag uit: 3-2.

The Foxes breidden de marge kort na het begin van de tweede helft weer uit naar twee. Harrison Ashby raakte een voorzet van Mavididi met zijn hand, waardoor scheidsrechter David Webb geen andere keuze had dan de bal op de stip te leggen. Vardy hield het hoofd vervolgens koel en stuurde Walsh de verkeerde hoek in: 4-2. Van Nistelrooij besloot na een uur spelen om een aantal wissels door te voeren. Zo gingen onder anderen Winks en Vardy naar de kant en maakten Oliver Skipp en Jordan Ayew hun entree.

Met de verse krachten koud in het veld maakte Justin zijn tweede van de middag en vijfde van Leicester. Patson Daka, ook ingevallen, was niet zelfzuchtig tijdens een vlotte counter en zag de mee opgekomen Justin in zijn ooghoek. De rechtsback schoot vervolgens hard en laag raak: 5-2. Faes zette in de extra tijd de eindstand op het bord middels een schitterend afstandsschot: 6-2.