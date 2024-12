De leden van de harde kern van Feyenoord, die op een supporterstoernooi in De Kuip een 21-jarige scheidsrechter hebben mishandeld, zijn dinsdag niet op komen dagen bij hun rechtszaak. Volgens hun advocaten waren zij 'te ziek', zo meldt het Algemeen Dagblad.

Toch worden de hooligans dinsdag in de rechtbank gestraft, weet het landelijke medium. "Dit is een heel kwalijke zaak", concludeert de rechter. Damian K., een eigenaar van de Rotterdam Radicals, en Toon K., een realityster uit het RTL5-programma Bij Ons op het Kamp worden dan ook met een taakstraf bestraft.

De na het incident gestopte scheidsrechter floot op een supporterstoernooi meerdere wedstrijden, zo bleek uit onderzoek van BOOS en het NRC. Het was voor hem een droom die uitkwam, zei hij. Totdat hij de leiding kreeg over een wedstrijd van de Rotterdam Radicals. De arbiter werd geschopt op zijn hoofd en geslagen op zijn slaap, terwijl hij op de grond lag.

Een Supporters Liaison Officer (SLO), die een brug moet vormen tussen Feyenoord en de hooligans, belt de scheidsrechter op met de schokkende vraag 'of er ‘een andere manier’ is ‘om het op te lossen buiten justitie om'. De arbiter weigert en stapt naar de rechter.

"Hij was ook bang aangifte te doen, vanwege de gevolgen dat voor hem zou hebben", zegt de Officier van Justitie dinsdag, nadat ook beelden van het gewelddadige incident zijn getoond in de rechtszaal. Het Openbaar Ministerie eist een taakstraf van 150 uur tegen verdachten Damian K. en Toon K.

De rechter gaat mee in die eis. "Geweld tegen scheidsrechters is steeds zorgelijker. We zien niet voor niets dat alleen aanvoerders de scheids nog mogen aanspreken. Dit gedrag is ongepast."

De twee verdachten waren desgezegd niet aanwezig in de rechtbank. Een doktersverklaring of anderzijds officiële verklaring van hun ziekte ontbrak en dus moest de rechter afgaan op het woord van hun advocaten. "Jammer dat ze niet hun positie naar voren hebben gebracht", betreurt de rechter het feit dat het tweetal niet 'zelf verantwoordelijkheid heeft genomen' voor hun acties.