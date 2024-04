Leden van Ajax plannen crisisberaad om over de situatie van de club te praten

De leden van de vereniging van Ajax komen op de geboortedag van Johan Cruijff, 25 april, bijeen om over de crisis bij de club te praten, zo weet de NOS vrijdagochtend te melden.

De vereniging van Ajax (Ajax NV) is een zeer machtig orgaan binnen de club. De vereniging wordt vertegenwoordigd door de bestuursraad en heeft 73% van alle Ajax-aandelen in handen.

Op de bijeenkomst op 25 april gaat de vereniging bepalen welke standpunten ze op 21 mei, wanneer de buitengewone vergadering voor aandeelhouders gepland staat, gaan innemen.

Op de vergadering zal Michael van Praag, voorzitter van de Raad van Commissarissen, de leden van Ajax bijpraten over de schorsing van Alex Kroes en het onderzoek door KPMG naar de mogelijke belangenverstrengeling van Sven Mislintat.

Het zal een belangrijke bijeenkomst worden. De leden van Ajax waren verbaasd over de schorsing van Kroes en schreven in een brief dat Van Praag karaktermoord heeft gepleegd op hun vriend Kroes.

De leden van Ajax vinden dat het aan de desbetreffende autoriteit (AFM) is om een oordeel over te geven over het vermeende handelen met voorkennis van Kroes en om de juiste strafmaat te bepalen. De leden geven aan dat het belangrijk is om op te merken dat Kroes onschuldig is tot het tegendeel bewezen is.

Als de leden van Ajax na de bijeenkomst tot de conclusie komen dat de RvC niet correct gehandeld heeft, kan de bestuursraad de voltallige RvC uit hun functie ontheffen.



