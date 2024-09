Leandro Paredes komt met onthulling over kwartfinale tegen Nederlands elftal op WK 2022: 'Nu kan ik de waarheid zeggen'

Leandro Paredes heeft zondagavond eindelijk de waarheid verteld over zijn uithaal richting de bank van het Nederlands elftal op het WK 2022. Te gast in de Argentijnse talkshow van Telefe met presentatrice Susana Giménez laat de middenvelder weten dat hij in de kwartfinale doelbewust de reserves van Oranje onder vuur nam. Opvallend, want eerder dit jaar zei hij nog dat het per ongeluk ging.

Tegen het einde van de kwartfinale op het WK in Qatar schoot Paredes de bal hard richting de reserves van Nederland. Direct daarna ontving hij een harde bodycheck van Virgil van Dijk.

In gesprek met het Argentijnse TyC Sports liet de Argentijn in april weten dat het een ‘onbewuste actie' was. Nu vertelt Paredes een andere waarheid: hij bekent namelijk dat het schot in de dug-out wel degelijk bewust was.

“Nu het lang geleden is kan ik de waarheid wel vertellen”, reageert Paredes op de vraag van Giménez of het expres was. “Ik deed het vanwege de uitspraken van de spelers en de technische staf van Nederland.”

“De bal lag er goed voor en toen schoot ik. Ik raakte overigens niemand”, zo besluit Paredes, die uiteindelijk, zoals bekend, met Argentinië als winnaar van het veld stapte na de penaltyreeks.

De frustraties liepen in beide kampen hoog op na afloop van de kwartfinale. Lionel Messi kreeg het onder meer aan de stok met Edgar Davids en bondscoach Louis van Gaal, terwijl de superster even later ook ruziede met Wout Weghorst.

“Qué mirás, bobo?”, zo klonken de legendarische woorden van Messi richting de spits van het Nederlands elftal in de catacomben.