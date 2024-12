Le Havre deelt stadionverbod uit aan zesjarige supporter en begeleider: ‘We zijn verplicht…’

Het Franse Le Havre heeft opvallend nieuws bekendgemaakt. De club heeft een stadionverbod uitgedeeld aan een zesjarige fan en zijn begeleider. De jongen krijg het verbod vanwege het gooien van kartonnen bekers en propjes op het veld.

Camerabeelden wezen uit dat de zesjarige supporter projectielen richting het veld gooide. Het bleek uiteindelijk te gaan om kartonnen bekers en papierpropjes.

Toch heeft de club besloten om een stadionverbod uit te delen. “Het is een beetje triest, maar we zijn verplicht om actie te ondernemen om een bewustzijn te creëren dat het gooien van voorwerpen niet thuishoort in een stadion.”

De club vervolgt zijn verhaal tegen L’Equipe. “Het moet een plaats blijven waar feest gevierd wordt, niet om stoom af te blazen.”

De ouders van het kind zijn door de club op de hoogte gebracht van de straf. Ook de begeleider die de tickets had gekocht, heeft een toegangsverbod gekregen.

Officieel is nog niet bekend hoe lang het stadionverbod zal duren. Volgens L’Equipe is de jongen pas weer begin volgend jaar welkom. De krant schrijft dat hij de komende drie duels, tegen Nice, Strasbourg en het bekerduel tegen Stade Briochin, in ieder geval zal missen.