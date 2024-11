Lazio-fans gaan aangifte doen tegen burgemeester Femke Halsema

De Italiaanse advocaat Giacomo Marini gaat namens vijfhonderd fans van Lazio aangifte doen tegen Femke Halsema, de burgemeester van Amsterdam. Dat zegt hij in gesprek met AT5. De aangifte heeft alles te maken met het besluit van Halsema om de fans van Lazio te weren tijdens het duel met Ajax van 12 december. Marini vindt dat er sprake is van racisme, discriminatie en economische schade.

“Het risico op strafbare rechts-extremistische, antisemitische, racistische uitingen en ordeverstoringen is te groot”, aldus de Amsterdamse driehoek afgelopen dinsdag. Volgens Het Parool had het besluit er ook mee te maken dat de Lazio-aanhang bekendstaat ‘om fascistische symboliek en ordeverstoringen’.

“Voorbeelden daarvan zijn het brengen van de Hitlergroet, tonen van hakenkruizen en het misbruiken van de beeltenis van Anne Frank”, schreef Halsema namens de driehoek. “Ook zijn afgelopen jaren rondom uitwedstrijden in Nederland en Europa slag- of stootwapens en zwaar vuurwerk bij supporters van S.S. Lazio aangetroffen.” De beslissing kon ook niet los worden gezien van de rellen na afloop van het duel met Maccabi Tel Aviv eerder deze maand.

"We kunnen aangifte doen tegen de burgemeester van Amsterdam bij de Italiaanse rechtbank", zegt advocaat Marini tegen AT5. "Ze kunnen niet bij voorbaat zeggen dat de fans gevaarlijke mensen zijn, dus het is raar om ze te verbieden het stadion binnen te gaan. In Italië beschouwen we Nederland als een vriendelijk land.”

De fans doen aangifte van racisme, discriminatie en economische schade. Dat komt omdat veel van hen hun wedstrijdtickets, vliegtickets en hotelovernachtingen al geboekt hebben. Marjan Olfers, hoogleraar sport en recht, denkt dat de aangifte weinig kans van slagen heeft.

“Hij doet een beroep op het strafrecht, maar we zitten hier in Nederland in het bestuursrecht. Kijk, zou het gaan om een evenementenorganisator die besluit dat het niet door kan gaan, dan hebben ze misschien een kans, want die kun je aansprakelijk stellen. Maar dit is de burgemeester en dit gaat echt om een veiligheidsissue. We zitten nu in het bestuursrecht.”

Lazio woedend

Lazio liet woensdag al weten woedend te zijn op Halsema. Technisch directeur van de Romeinen, Angelo Fabiani, reageerde in gesprek met Gianluca di Marzio. "We zullen niet ontkennen dat we behoorlijk verbijsterd zijn door deze maatregel”, aldus Fabiani, die ook terugdacht aan de andere keer dit seizoen dat zijn ploeg op Nederlandse bodem was, toen tegen FC Twente.

"De vorige keer gebeurden er dingen die je ziet in derdewereldlanden. Onze fans werden letterlijk opgesloten in een hotel, het leek wel op een huisarrest. Nu gaan we naar Amsterdam, een stad die ik beschouw als multicultureel en open, en dan worden de fans door de burgemeester verboden om erheen te reizen."

Fabiana richtte zich tot de UEFA met een duidelijke boodschap. "Ik zou willen zeggen tegen de UEFA: zorg ervoor dat je bij het opstellen van de speelschema's ook communiceert met de burgemeesters, zodat een club - in dit geval Lazio - niet geschaad wordt."

"Ik vind het derdewereldgedoe dat de fans niet af mogen reizen", foeterde de directeur verder. "Dit voelt alsof je gestraft wordt voordat je een misdrijf pleegt. Wat moeten wij nu zeggen tegen de fans die alles al georganiseerd hadden en al geld hebben uitgegeven aan vluchten en accommodaties?", vroeg hij zich woedend af.

"Dit is onaanvaardbaar, Lazio heeft dezelfde rechten als Ajax. Als de rollen omgedraaid waren, denk ik niet dat de burgemeester van Rome dit had gedaan. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt, dus het lijkt me dat er iemand is die Lazio-fans bewust benadeelt."