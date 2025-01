Lat ligt opeens erg hoog na komst van Haller: 'FC Utrecht kan de Champions League halen'

Kees Kwakman vindt het helemaal niet gek om te denken dat FC Utrecht de Champions League haalt aan het einde van het seizoen. De ploeg van Ron Jans bezet na de 1-2 zege op Feyenoord de derde plaats, wat recht geeft op voorrondewedstrijden in het miljardenbal.

Presentator Jan Joost van Gangelen wil in Dit Was Het Weekend weten of FC Utrecht na het aantrekken van Sébastien Haller in staat is om een ticket voor de (voorronde) Champions League te veroveren. ''Wat hebben ze niét waardoor ze plek twee niet bemachtigen?''

De vraag werd gesteld aan Kenneth Perez, maar voordat de Deense analist kan antwoorden geeft Kwakman zijn mening. ''Ik denk dat het kan.'' Perez weet het zo net nog niet. ''Ja, denk je dat het kan?''

''Er is toch altijd wel een verrassing in een seizoen? Die zijn er toch weleens geweest?'', acht Kwakman het behalen van het miljardenbal door Utrecht niet onmogelijk. ''NAC Breda is toch ook een keer derde geworden? En Utrecht speelt al jaren structureel in de top zes, zeven. Ze zijn al een keer vijfde geëindigd en volgens mij zelfs vierde.''

''En volgende week AZ-thuis. Utrecht is gewoon een hele lastige ploeg om tegen te spelen. Veel ervaring en jonge jongens. En dat het niet zo sprankelend is allemaal.... Nu met Haller erbij, ik geloof er wel in'', ziet Kwakman Utrecht als een voorname kandidaat om de Champions League te halen.

''Ze hebben het voordeel dat ze geen Europees voetbal spelen'', haakt Perez in. ''Die andere clubs hebben nog twee wedstrijden te gaan in Europa. Dat is ook wel een belasting voor de meeste ploegen.''

''Dus daar heeft Utrecht wel echt voordeel mee. Kijk, voor de winterstop hadden ze het moeilijk, dat ze net een punt haalden tegen Go Ahead Eagles. En tegen Fortuna Sittard verloren. Maar met Haller erbij en Cathline die zich ontwikkelt. Tweede is te hoog gegrepen, maar top vijf zou een knappe prestatie zijn'', aldus Perez.