Lang pakt negatieve hoofdrol en wordt op de vingers getikt door zijn trainer

Maandag, 1 mei 2023 om 13:30 • Noel Korteweg • Laatste update: 13:35

Noa Lang is op zijn vingers getikt door zijn trainer Rik De Mil. De 23-jarige buitenspeler van Club Brugge was tijdens het verloren uitduel met KRC Genk (3-1) ‘te veel bezig met de scheidsrechter en randzaken’ volgens de oefenmeester. Club lijkt de Belgische titel door de nederlaag definitief uit het hoofd te kunnen zetten.

Lang zag zijn ploeg dankzij Hans Vanaken nog wel op voorsprong komen tegen Genk, maar doelpunten van Daniel Muñoz, Mark McKenzie en Joseph Paintsil deden Club alsnog de das om. De ex-Ajacied ‘onderscheidde zich op een negatieve manier’ volgens Sporza. “Door constant te mekkeren tegen scheidsrechter Lawrence Visser en uit te pakken met een vliegende tackle op Bilal El Khannouss, die hem meer dan een gele kaart had kunnen opleveren.”

De Mil vond ook dat Lang te veel bezig was met arbiter Visser. “Noa is te veel bezig met de scheidsrechter en randzaken. Daar moet hij van leren.” De ex-Ajacied liet daarnaast zijn man lopen bij de 1-1 van Genk. “Dat soort afspraken moeten beter nagekomen worden”, gaat de trainer verder. “Kijk, Noa kan goed voetballen en trekt bij momenten onze ploeg over de streep. Maar in topwedstrijden moet je gefocust zijn op de opdrachten in het veld.”

Club, dat vorig seizoen onder leiding van Alfred Schreuder nog de titel pakte, lijkt het kampioenschap nu definitief te kunnen vergeten. De Belgen, die op de vierde plaats staan in de Jupiler Pro League, staan op elf punten achterstand van koploper Genk. De Mil had de titel voorafgaand aan het duel van zondag nog niet opgegeven. “Het is ook niet zo dat onze volledige play-offs nu aan diggelen liggen”, aldus de trainer na afloop. “We hebben duidelijke doelen gesteld en zullen daar nu stap voor stap aan werken.”