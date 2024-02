Landskampioen Italië lijkt min of meer bekend na dramatische avond Juventus

Juventus lijkt de handdoek in de ring te hebben gegooid in de strijd om de landstitel. Maandagavond was la Vecchia Signora in eigen huis namelijk niet bij machte om een vroege 0-1 achterstand weg te poetsen tegen Udinese. Door de nederlaag blijft het gat tot Inter, dat bovendien nog een wedstrijd tegoed heeft, liefst zeven punten.

Juventus - Udinese 0-1

Massimiliano Allegri kon niet beschikken zonder onder meer Moise Kean, Dusan Vlahovic en Danilo. Het ging al relatief vroeg in de wedstrijd mis voor Juve, dat na 25 speelminuten onverwachts op achterstand kwam. Uit een vrije trap vanaf de rechterkant knikte Udinese-verdediger Thomas Kristensen op doel, maar keeper Wojciech Szczesny bracht in eerste instantie nog redding. Uit de rebound schoot Lautaro Giannetti van dichtbij raak: 0-1.

Juventus ging nadien nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker en hield de druk op het vijandige doel continu hoog, al ontbrak het de ploeg aan Turijn aan fortuin in de afronding. Arkadiusz Milik dacht nog tot scoren te komen, al werd zijn treffer afgekeurd. Uiteindelijk kon de achterstand tegen de nummer zeventien niet meer weggepoetst worden.

