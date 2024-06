Lamine Yamal en Pedri nemen frivool Spanje bij de hand en dragen bij aan ruime zege in uitzwaaiwedstrijd op Mallorca

Spanje heeft zijn laatste oefenduel voor de start van het EK overtuigend gewonnen. De ploeg van bondscoach Luis de la Fuente kende een valse start tegen Noord-Ierland, maar won uiteindelijk met 5-1 op Palma de Mallorca. Pedri was de grote man met twee treffers, terwijl ook Álvaro Morata, Fabián Ruiz en Mikel Oyarzabal tot scoren kwamen. Lamine Yamal verscheen niet op het scorebord, maar was ongrijpbaar voor de bezoekers.

De la Fuente stuurde een sterk basiselftal het veld op. Unai Simón verdedigde het doel en zag de verdediging voor hem bestaan uit Jesús Navas, Nacho Fernández, Robin Le Normand en Marc Cucurella. Pedri, Rodri en Ruiz vormden het middenveld achter vleugelaanvallers Yamal en Nico Williams en spits Morata.

De wedstrijd was precies een minuut en zeven seconden oud toen de Noord-Ieren brutaal de leiding grepen in Estadi Mallorca Son Moix. Caolan Boyd-Munce slingerde een vrije trap perfect op het hoofd van Daniel Ballard, die zijn kopbal in de bovenhoek zag vliegen ondanks een katachtige duik van Simón: 0-1.

Spanje schrok bepaald niet van de plotselinge achterstand en stond na achttien minuten al op voorsprong. Allereerst tekende Pedri voor de gelijkmaker. De technicus van FC Barcelona besloot van een kleine 25 meter uit te halen en vond de linkeronderhoek met een lage streep: 1-1.

Het frivool spelende Spanje, dat met name via Yamal en Pedri bij vlagen oogstrelend voetbal op de mat legde, greep de voorsprong via Morata. De spits van Atlético Madrid kopte een voorzet van de inmiddels 38-jarige Jesús Navas binnen via de grond: 2-1.

La Roja liet er geen gras over groeien en vergrootte de marge nog voor het halfuur naar twee. Cucurella speelde diep op Williams, die te snel was voor de Noord-Ierse verdediging en Pedri zijn voorzet zag binnenschieten: 3-1.

Het lijkt een gemakkelijke avond te gaan worden voor Spanje nadat Pedri de 3-1 tegen de netten aan tikt! ??#ZiggoSport #ESPNIR pic.twitter.com/GWzpW2NcTO — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) June 8, 2024

Daarmee was het nog niet gedaan voor rust. Yamal draaide zijn directe tegenstander dol en legde de bal met veel gevoel achter de verdediging. Ruiz dook daar op en liet de Noord-Ierse doelman Bailey Peacock-Farrell volstrekt kansloos: 4-1.

Een kwartier na rust maakten de Spanjaarden het volgende doelpunt, dat voor een groot deel op het conto van Yamal geschreven mocht worden. Het toptalent van FC Barcelona snoepte de bal af aan de rechterkant van het veld, keek op en zag zijn pass tot assist gepromoveerd worden door Oyarzabal, die van dichtbij binnentikte: 5-1.

Jonny Evans en zijn ploeggenoten zagen tot hun opluchting dat Spanje het wat rustiger aan deed in de slotfase, al bleven de gastheren kansen creëren via onder meer Oyarzabal en invallers Mikel Merino en Joselu. Spanje scoorde niet meer en reist met een uitstekend gevoel af naar het EK in Duitsland, waar de manschappen van De la Fuente het opnemen tegen Kroatië, Albanië en Italië.

