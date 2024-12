Lachende Guardiola haalt met handgebaar gram richting feestende supporters van Liverpool

Josep Guardiola moet lachen om sneertjes vanuit het Liverpool-publiek na de 2-0 nederlaag van Manchester City op Anfield. Dankzij doelpunten van Cody Gakpo en Mohamed Salah wonnen the Reds zondagavond van the Citizens, die na dertien speelronden liefst elf punten achter Liverpool staan.

De fans van Liverpool vierden de overwinning uitbundig en zij richtten zich direct na afloop tot Guardiola. “You’re getting sacked in the morning”, zong het publiek op Anfield.

De manager van Manchester City moest lachen om het lied en als antwoord stak hij zes vingers op: een vinger voor iedere Premier League-titel die hij met zijn ploeg in de afgelopen zeven jaar veroverde.