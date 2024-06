Lachende Ancelotti krijgt live bij Rondo basisspeler Oranje getipt: 'I'll look'

Carlo Ancelotti zegt met een glimlach naar Joey Veerman te gaan kijken. De trainer van Real Madrid is maandagavond te gast in de uitzending van Rondo en bespreekt onder meer zijn successen bij Real Madrid. Ook gaat hij in op een gekscherend voorstel van presentator Wytse van der Goot om Veerman te bekijken voor Real Madrid.

Afgelopen week opperde Youri Mulder Veerman als mogelijke opvolger van Toni Kroos bij Real Madrid tijdens het programma op Ziggo Sport. Die woorden heeft Van der Goot meegenomen naar het interview met Ancelotti.

“Youri Mulder opperde al eens dat Joey Veerman een goede versterking zou zijn voor Real Madrid”, stelt de presentator in gesprek met de jarige Ancelotti, die inbelt via een videoverbinding vanuit Canada.

“Een middenvelder van de nationale ploeg en PSV. Een hele goede passer. Misschien kun je er eens naar kijken”, stelt Van der Goot. Ancelotti reageert glimlachend. “Haha, oké. I’m going to look.”

Ancelotti was onder meer te gast omdat hij een bekende is van Van Basten. De manager speelde vijf jaar lang samen met Van Basten in Milaan. “We hebben nog steeds een goede connectie. Nu beter dan als spelers, want ik werd er moe van om iedere keer de bal naar hem te moeten spelen”, lacht Ancelotti.

De coach gaat verder in alle bescheidenheid kort in zijn recente successen bij de Koninklijke. “Het is moeilijk om te zeggen wat de basis is van mijn succes nu. Spelers en hun kwaliteiten komen en gaan, maar de structuur, de organisatie en de geschiedenis van de club veranderen niet. Real Madrid is een fantastische club.”

“Ik heb ook het geluk dat ik de beste spelers ter wereld mag trainen. Ik zeg niet dat het makkelijk is, maar het is makkelijker dan bij andere clubs. Real Madrid is een fantastische club. Het is niet moeilijk om daar manager te zijn”, besluit de Italiaan.

