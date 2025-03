Kylian Mbappé schiet Real Madrid naar zeer zwaarbevochten zege op Villarreal

Real Madrid heeft zaterdag geen fout gemaakt in de strijd om de Spaanse landstitel. De ploeg van trainer Carlo Ancelotti speelde allerminst overtuigend tegen Villarreal, maar won wel dankzij een uitblinkende Thibaut Courtois en een dubbelslag van Kylian Mbappé: 1-2. De Koninklijke staat nu eerste met 60 punten uit 28 duels, al heeft FC Barcelona (57 punten) twee wedstrijden minder gespeeld. Atlético Madrid (56 uit 27) neemt het zondag thuis op tegen Barcelona.

Na een matige openingsfase van beide ploegen kwam Villarreal uit een standaardsituatie redelijk onverwachts op voorsprong. Een hoekschop werd slecht verwerkt door met name Aurélien Tchouaméni, die zich volledig liet verrassen. Juan Foyth profiteerde optimaal en passeerde Courtois: 1-0.

Al snel wist Real Madrid de stand gelijk te trekken. Jude Bellingham speelde in op Mbappé, die de ruimte zag bij Brahim Díaz. De Marokkaan wilde Diego Condé verrassen met een schijnschot, maar daar trapte de Villarreal-goalie niet in. Gelukkig voor Díaz belandde de rebound perfect voor de voeten van Mbappé, die hard raakschoot: 1-1.

Toch leek Real Madrid daarna niet helemaal wakker. Pape Gueye testte de reflexen van Courtois, die ternauwernood redding wist te brengen op het kiezelharde schot van de Senegalees. Enkele minuten later sloeg Real Madrid opnieuw toe. Lucas Vázquez legde terug op Mbappé, wiens geplaatste inzet in de verre hoek verdween: 1-2.

In het restant van de eerste helft viel het niveau tegen. Met name Real Madrid stelde gezien de torenhoge verwachtingen teleur en creëerde amper iets. Villarreal dreigde met regelmaat rond de zestien, al bleven de echt gevaarlijke momenten lange tijd uit. Vlak voor rust loste Nicolás Pépé wel een uitstekend schot, dat een prooi was voor uitblinker Courtois.

Villarreal begon uitstekend aan de tweed helft, waarin het gezien de kansen meer had verdiend. Zo stelde Thierno Barry teleur door op aangeven van Álex Baena over het doel van Courtois te koppen en vloog ook een poging van Foyth over de lat.

Ancelotti probeerde de balans te herstellen met het inbrengen van onder meer Antonio Rüdiger, Luka Modric en Vinícius Júnior, maar ook met die sterren in het veld liep het bijzonder moeizaam bij Real Madrid. De hoofdstedelingen wonnen uiteindelijk wel, mede doordat Ayoze Pérez vlak voor tijd uit de draai over schoot.